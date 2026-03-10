Край света: Как живут люди в советском поселке в Норвегии, брошенном 30 лет назад – путешествие в прошлое

Путешествие в поселок-призрак на краю света

В Норвегии, на 78-м градусе северной широты, между ледником и фьордом расположен российский (в прошлом — советский) поселок Пирамида, пишет автор блога "Путешествие с фотокамерой".

Поселок был основан шведами в 1910 году в связи с обнаружением угольных месторождений, однако люди не смогли адаптироваться к арктическим условиям и в 1927 году продали его Советскому Союзу. Формально Шпицберген находится под суверенитетом Норвегии, но международный договор предоставляет любой стране право на добычу ресурсов на этой территории. Тем не менее, этим правом воспользовались только норвежцы и русские.

Активное развитие поселка началось 29 августа 1946 года с прибытием первых советских строителей и горняков. К 1980-м годам численность населения превысила тысячу человек.

Пирамида стала своеобразной визитной карточкой Советского Союза: это было единственное место в СССР, куда иностранцы могли въезжать без визы. Здесь были построены Дом культуры с белоснежным роялем и кинотеатром, школа, бассейн с теплой морской водой, теплицы на угольном отоплении и мясо-молочная ферма.

Для создания газона на центральной площади с материка были доставлены тонны тамбовского чернозема и семена сибирских трав.

10 октября 1998 года, в связи с нерентабельностью логистики, многочисленные жители покинули местность, оставив большую часть своего имущества.

В настоящее время в Пирамиде проживает около 10 человек. В летний период их число может достигать 30-50. Эти люди не добывают уголь, а водят экскурсии и наводят порядок в местном отеле.

Номера отеля «Пирамида» сохранили оригинальную мебель советской эпохи, а на первом этаже расположены ресторан, где гостей ждут борщи и пельмени, бар, музей и почтовое отделение, откуда можно отправить открытку с самой северной маркой в мире.

