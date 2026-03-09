Дорога-призрак, как из фильма ужасов: закрытое шоссе в Подмосковье, почему здесь больше нет машин

Как опустел оживленный участок трассы

Дмитровское шоссе — одна из главных магистралей Москвы, уходящая далеко на север. Она прорезает мегаполис от Садового кольца, проходит мимо Деденево и Яхромы, огибает Дмитров и через полсотни километров упирается в наукоград Дубну. Но есть у этой трассы участок, который уже почти пять лет существует лишь на картах. Автор канала "Самый главный путешественник" назвал его дорогой-призраком.

История подземного тоннеля

Всё началось в 1930-х, когда Москва-река обмелела настолько, что горожанам стало нечего пить. Тогда решили соединить Москву с Волгой. Так появился канал имени Москвы, а вместе с ним — Иваньковское водохранилище и Шлюз No1. Под этим шлюзом в 1937 году соорудили автомобильный тоннель длиной 146 метров. Его оформили по образцу станций московского метро — с архитектурой, достойной скорее подземного дворца, чем дорожной развязки.

Долгие годы тоннель исправно служил водителям. Автор впервые проехал по нему в сентябре 2006 года — тогда движение было реверсивным, со светофором, что создавало чудовищные пробки в дачный сезон. Позже сделали двухполосное движение, и заторы исчезли.

Как дорога стала призраком

29 ноября 2018 года открыли Дубненский мост — новую переправу через Волгу, расположившуюся параллельно тоннелю. А в мае 2019-го тоннель закрыли на капитальный ремонт. И закрыт до сих пор.

Формально шлагбаумами перекрыт лишь километр дороги, но фактически из оборота выпал трёхкилометровый отрезок на северном берегу Волги. Дорога, по которой ещё пять лет назад плотным потоком шли сотни машин, теперь пустует. Заброшенный асфальт ведёт в никуда — маршрут упирается в шлагбаум. Реверсивный светофор рядом с ГЭС No91 исправно мигает, но машин под ним уже нет. Автор называет этот участок царством тишины, будто созданным для съёмок постапокалиптического кино.

