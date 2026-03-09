Нева вскрывается: река тает, спасатели бьют тревогу

Специалисты регулярно напоминают, что весенний лёд отличается хрупкостью и может разрушиться в любой момент.

Лёд на Неве начал таять. По реке теперь заметны отдельные льдины, плывущие по течению, и открытые участки воды. Об этом рассказал читатель «МК в Питере».

По его наблюдениям, на поверхности появились разрозненные куски льда, медленно двигающиеся вниз по реке. После нескольких дней тепла лёд значительно ослабел.

С потеплением прекратились прогулки по замёрзшей Неве, популярные в последнее время. Ранее петербуржцы выходили на лёд, игнорируя предупреждения спасателей о риске провалов, и брали с собой детей и питомцев, не опасаясь за их безопасность.

Теперь из-за таяния и дрейфа льдин выходить на реку стало крайне рискованно. Эксперты подчёркивают, что весенний лёд очень хрупкий и может проломиться в любой момент.