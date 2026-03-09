Что посмотреть на Петроградке в Санкт-Петербурге?

На Петроградской стороне (или «Петроградке») можно найти как архитектурные и исторические шедевры, так и парки для прогулок.

Петроградская сторона (или «Петроградка») — один из самых атмосферных районов Санкт-Петербурга, где история переплетается с современностью, а каждая улица хранит следы прошлого. Здесь можно найти и архитектурные шедевры, и зелёные оазисы, и места, связанные с ключевыми событиями в истории города.

Петропавловская крепость

Это сердце Петроградской стороны и место, с которого начался Санкт-Петербург. Заложенная в 1703 году на Заячьем острове, крепость со временем превратилась в мощную каменную цитадель. Сегодня это масштабный музейный комплекс, где можно увидеть:

Петропавловский собор с усыпальницей российских императоров и шпилем, ставшим символом города.

Тюрьму Трубецкого бастиона — музей, где можно заглянуть в одиночные камеры политических заключённых. Здесь содержались Ф. М. Достоевский и А. Н. Радищев.

Музей истории денег с коллекцией монет от древних времён до наших дней. Среди экспонатов — башня из миллиона рублёвых монет и пятикилограммовая золотая монета номиналом 50 тысяч рублей, выпущенная к юбилею Банка России.

Каждый день в 12:00 из пушки на Нарышкином бастионе раздаётся полуденный выстрел — традиция, сохранившаяся с 1873 года.

Александровский парк

Первый публичный парк города, благоустроенный ещё в дореволюционное время. Расположен рядом со станцией метро «Горьковская». Здесь можно прогуляться по тенистым аллеям или посетить мини-зоопарк, планетарий и театр.

Вечером парк особенно красив — можно прокатиться на трамвае вдоль его территории.

Крейсер «Аврора»

Легендарный корабль на вечной стоянке у Петровской набережной. Построенный в 1897 году, он прославился выстрелом во время Октябрьской революции, который стал сигналом к штурму Зимнего дворца. Сегодня на крейсере можно осмотреть каюты и машинное отделение, узнать о истории флота и жизни моряков.

Домик Петра I

Старейшее здание Санкт-Петербурга (построено в 1703 году) на Петровской набережной. Деревянный домик императора укрыт каменным футляром, а внутри хранятся его личные вещи: кресло с полукруглой планкой-подлокотником, трость, обтянутая кожей чёрного ската, и даже лодка-верейка, построенная Петром I.

Лопухинский сад

Небольшой парк на севере Аптекарского острова с богатой историей. Здесь можно прогуляться по дорожкам, полюбоваться видами на Малую Невку и покормить уток и чаек; увидеть отреставрированную дачу купца Громова — исторический особняк, который в советское время служил домом отдыха шоферов, рестораном и лодочной станцией.

Ботанический сад Петра Великого

Один из старейших ботанических садов России, основанный по приказу Петра I в 1713 году как Аптекарский огород. Здесь произрастает около 8 тысяч растений, включая тропические и субтропические виды, есть японский сад с сакурой, оранжереи с экзотическими растениями и пионарий.