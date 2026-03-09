Городовой / Полезное / Кинула горсть семян на клумбу - цветение длится с апреля по октябрь: 4 растения, которые точно не подведут
Кинула горсть семян на клумбу - цветение длится с апреля по октябрь: 4 растения, которые точно не подведут

Опубликовано: 9 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какие цветы покажут роскошную бутонизацию на любой клумбе

Непрерывное цветение клумбы – выполнимая задача, если подобрать подходящие растения. Пора забыть про пионы, розы и другие капризные культуры. Канал «Дачные истории» советует присмотреться к четырем цветам, бутонизация которых длится практически бесконечно.

Петуния

legion-media
legion-media

Растение порадует цветоводов большим количеством сортов и оттенков. Встречаются петунии в любой цветовой гамме. Некоторые сорта образуют плотные подушки из бутонов, другие – каскады, из которых получится создать цветочные водопады. Цветение петунии продолжается до самых заморозков. Растение привлекает пчел, бабочек и других опылителей.

Агератум

legion-media
legion-media

«Компактные кустики агератума, усыпанные бархатистыми цветочками, создают живописные ковры и изящно обрамляют бордюры, даря саду утончённую, почти акварельную красоту», - сообщает источник.

Агератум встречается в голубой, сиреневой, розовой, белой расцветках. Цветение начинается в июне, а заканчивается только в период заморозков. Отличается неприхотливостью, из-за чего не требует ухода.

Иберис

legion-media
legion-media

Образует пышные шапки из мелких цветов разнообразных оттенков. Чаще всего иберис встречается в белых, розовых, сиреневых цветах. Процесс бутонизации запускается весной и продолжается до середины лета. Растение отличается неприхотливостью, подходит для клумб, бордюров и альпийских горок.

Лобелия

legion-media
legion-media

«Мелкие и изящные цветы. Они переливаются небесно‑голубым, лиловым, белым или пурпурным светом. Тонкие ветвистые побеги образуют воздушные подушки или ниспадают живыми водопадами — и всё это без устали цветёт с июня до заморозков», - рассказывает канал.

Ранее портал «Городовой» сообщил, какие многолетники превратят клумбу в цветочный ковер.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
