Весенняя обрезка разных плодовых деревьев: основные правила и схемы - запишите обязательно

Зачем нужна весенняя обрезка и как ее правильно проводить

Ранняя весна - идеальное время для обрезки плодовых деревьев. В этот период растения еще спят, поэтому легко переносят вмешательство, а садоводу хорошо видно, какие ветви пострадали за зиму.

Важно дождаться, когда отступят сильные морозы, но успеть до того, как начнется активное сокодвижение.

Весенние сроки: как не опоздать

Если начать обрезку слишком рано, в мороз, срезы будут долго заживать и могут подмерзнуть. Если опоздать и резать по распустившимся почкам, дерево начнет выделять сок и ослабнет. Особенно это опасно для косточковых пород вроде вишни или сливы.

В средней полосе лучшее время для процедуры - с середины марта по начало апреля. Работать можно даже при небольшом минусе, но в ясный и безветренный день.

Какие виды обрезки бывают

Весной садоводы проводят несколько видов обрезки, комбинируя все.

Санитарная обрезка. Удаляют все лишнее и опасное: сухие, сломанные, больные и подмерзшие ветки.

Формирующая обрезка. Нужна, чтобы придать кроне правильную форму. Это основа ухода за молодыми саженцами. Садовод закладывает скелетные ветви, чтобы дерево росло красивым и удобным для сбора урожая.

Омолаживающая обрезка. Проводится для старых деревьев. Если прирост побегов стал слабым, а плоды мелкими, нужно удалить часть старых ветвей, чтобы дать дорогу молодым. Чтобы не травмировать дерево, эту процедуру растягивают на 2-3 года.

Восстанавливающая обрезка. Помогает запущенным или поврежденным деревьям вернуть форму и способность плодоносить.

Особенности обрезки разных культур

Яблоня. У молодых яблонь обрезкой формируют крону, укорачивая центральный ствол и боковые ветви на треть. У взрослых деревьев прореживают загущенную крону, удаляя ветки, растущие внутрь или вверх.

Груша. Грушу обрезают аккуратно, без сильного укорачивания, чтобы не спровоцировать рост жирующих побегов (волчков). Важно следить, чтобы ветви росли в стороны, а не вертикально.

Слива. Сливу обрезают так, чтобы она не тянулась слишком высоко. Если запустить дерево, плодоношение уйдет на верхушку, и собирать урожай станет трудно.

Вишня и черешня. Эти культуры быстро загущаются, поэтому весной обязательно прореживают крону. Плодоносящие молодые веточки стараются не укорачивать — ягоды зреют именно на них.

Персик. Его обрезают ежегодно, формируя раскидистую крону. Важно помнить, что урожай созревает на двух-трехлетних побегах, поэтому их удаляют умеренно.

