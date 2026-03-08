Этот сорняк дачники безжалостно рвут с корнем, а он защищает от фитофторы: надежная "охрана" для томатов

Трава, которую огородники считают сорняком, помогает отгонять болезни

Каждый дачник знает, сколько проблем могут причинить сорняки. Они "отнимают" воду и питание у культурных растений и затеняют посадки, и если вовремя от них не избавиться, то достойного урожая можно не ждать. Но среди самых распространенных сорняков есть одна травка, пользу которой огородники не оценили. А между тем она надежно защищает томаты от фитофторы. Автор дзен-канала "На даче у деда Егора" рассказал об этом удивительном растении.

Речь идет о чистотеле. Его можно встретить в огороде, в саду, вдоль заборов, на пустырях. Как правило, каждый дачник безжалостно вырывает чистотел, считая его главным врагом огородных культур. А между тем чистотел имеет очень богатый химический состав. Так, в нем содержится более 20 алкалоидов, и растение можно по праву назвать природным антибиотиком, уничтожающим бактерии, грибки, вирусы.

А еще в составе чистотела есть фитонциды, подавляющие развитие патогенов, и органические кислоты, ускоряющие заживление ран у растений. Растущий рядом с томатами чистотел создает надежную защиту от фитофтороза и других болезней, отгоняет вредителей и помогает ранкам на листьях затянуться быстрее.

Дед Егор проверил действие чистотела на собственном опыте и оставил немного растений в междурядьях томатов.

"Фитофторы в тот год почти не было. Единичные пятна на паре листьев и всё. А на соседних грядках, где чистотела не было, болезнь разгулялась", - признается автор блога.

Дед Егор считает, что не стоит торопиться с вырыванием чистотела - пусть растет и защищает помидоры. Главное, следить, чтобы он не разросся слишком сильно, и ощипывать высокие кусты, чтобы не затеняли томаты.

