Не Турция и не Италия: здесь есть свои Альпы и лазурный берег - самая недооцененная страна Европы

Скрытая жемчужина Балкан, о которой молчат туроператоры

Есть на европейской карте удивительная страна, где горные пейзажи напоминают Швейцарию, а лазурное море - Грецию. При этом цены здесь значительно ниже, чем в соседней Италии.

Кроме того, европейцы приезжают сюда не только за живописными видами, но и за качественной стоматологией, которая обходится в разы дешевле. Местные клиники предлагают настоящий сервис: могут встретить в аэропорту, помочь с трансфером и даже подобрать отель рядом с больницей.

Это страна контрастов, где 170 тысяч заброшенных бункеров времен холодной войны соседствуют с уютными ресторанами и альпийскими деревнями. Речь идет об Албании - направлении, которое пока не испорчено массовым туризмом и готово удивлять.

Озеро Шала

Путешествие по стране лучше всего начинать с аренды автомобиля. Машину можно взять прямо в аэропорту Тираны. Первой точкой маршрута может стать поселок Комана, где можно остановиться в уютном домике у реки.

Отсюда легко добраться до озера Шала - места с водой невероятного бирюзового оттенка. Вода здесь настолько прозрачная и красивая, что кажется, будто снимки сделаны с обработкой, хотя на самом деле никаких "фильтров" нет.

Правда, купание подойдет только закаленным: вода очень холодная и сводит ноги. Экскурсия по озеру стоит около 20 евро, и даже полдня, проведенные здесь, оставят массу впечатлений.

Гастрономический рай

По пути в Албанские Альпы стоит заехать в место, которое местные жители называют центром своей деревни. Это ресторан, открытый семьей репатриантов, вернувшихся из Италии.

Обед на четверых с вином и десертами обойдется всего в 70 евро. Однако главная фишка заведения - атмосфера: по территории свободно разгуливают сотни гусей, а также живут козы и даже страусы. Владельцы держат животных не для кулинарных целей, а скорее для антуража и уюта.

Национальный парк Тет

Это охраняемая природная территория в северной части Албании, в Албанских Альпах, недалеко от границы с Черногорией. Основан в 1966 году.

Парк окружен высокими скалистыми горами, некоторые вершины достигают высоты в 2 570 м. Здесь множество гостевых домов и кемпингов, откуда стартуют живописные маршруты. Самый популярный путь ведет к Вальбоне (около 15 км), но есть и более легкие варианты - к Голубому глазу или к водопаду Тет, сообщает канал "тут вам не там".

