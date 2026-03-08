Городовой / Полезное / Как нас "надувают" авиакомпании: Вот что скрывается за дешёвой ценой билета "лоукост"
Как нас "надувают" авиакомпании: Вот что скрывается за дешёвой ценой билета "лоукост"

Опубликовано: 8 марта 2026 07:32
 Проверено редакцией
Legion-Media
Информация для путешественников по приобретению билетов.

Не всегда дешёвые билеты на самолёт приобретать выгодно. На самом деле низкая цена таит большое количество подводных камней и на деле оказывается далеко не такой привлекательной.

Как нас обманывают при продаже дешёвых билетов "лоукост", рассказывают на портале "Турпром".

Авиакомпании нередко выкладывают на сайтах билеты по низкой стоимости, на них у путешественников наблюдается настоящий ажиотаж. Но вот при оформлении дополнительных услуг стоимость резко поднимается.

Эксперты рассказали, в чём тут хитрость авиакомпаний. Разберём пример с ценой билета в 14 евро или же около 1200 рублей в российских рублях. Такая стоимость перелёта считается подарком, ведь даже на поезде в плацкартном вагоне по ней проехать сейчас не получится.

Отмечается, что на стоимости авиабилетов по дешёвой цене авиакомпании работают в убыток, ведь цена одного места без учёта топлива составляет от 34 евро, что значительно превышает реальную стоимость билета. Но авиакомпании никогда не станут работать себе в минус. Они добирают цену с запасом на другом.

Приобретая к дешёвому билету дополнительные услуги, такие как багаж, питание, провоз ручной клади чуть выше обозначенных параметров, вы можете превысить стоимость билета в несколько раз.

Также дополнительную цену приходится заплатить за выбор удобного места и регистрацию пассажира на рейс в аэропорту. Если же вы летите семьёй, то цена и вовсе может оказаться огромной.

Есть и ещё один нюанс - цена обратного билета. Чаще всего при покупке билета лоукост в одну сторону, покупки таких дешёвых билетов в другой конец уже не найти, и стоимость нередко оказывается выше стандартной. А если учесть багаж, питание, выбор места и регистрацию, то и вовсе гигантской.

Потому специалисты советуют не "вестись" на дешёвые билеты. Вы не только не выиграете в цене, но и, что скорее всего, проиграете.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, какой уютный город могут посетить туристы в России.

Автор:
Марина Котова
Полезное
