Как нас "надувают" авиакомпании: Вот что скрывается за дешёвой ценой билета "лоукост"

Не всегда дешёвые билеты на самолёт приобретать выгодно. На самом деле низкая цена таит большое количество подводных камней и на деле оказывается далеко не такой привлекательной.
Как нас обманывают при продаже дешёвых билетов "лоукост", рассказывают на портале "Турпром".
Авиакомпании нередко выкладывают на сайтах билеты по низкой стоимости, на них у путешественников наблюдается настоящий ажиотаж. Но вот при оформлении дополнительных услуг стоимость резко поднимается.
Эксперты рассказали, в чём тут хитрость авиакомпаний. Разберём пример с ценой билета в 14 евро или же около 1200 рублей в российских рублях. Такая стоимость перелёта считается подарком, ведь даже на поезде в плацкартном вагоне по ней проехать сейчас не получится.
Отмечается, что на стоимости авиабилетов по дешёвой цене авиакомпании работают в убыток, ведь цена одного места без учёта топлива составляет от 34 евро, что значительно превышает реальную стоимость билета. Но авиакомпании никогда не станут работать себе в минус. Они добирают цену с запасом на другом.
Приобретая к дешёвому билету дополнительные услуги, такие как багаж, питание, провоз ручной клади чуть выше обозначенных параметров, вы можете превысить стоимость билета в несколько раз.
Также дополнительную цену приходится заплатить за выбор удобного места и регистрацию пассажира на рейс в аэропорту. Если же вы летите семьёй, то цена и вовсе может оказаться огромной.
Есть и ещё один нюанс - цена обратного билета. Чаще всего при покупке билета лоукост в одну сторону, покупки таких дешёвых билетов в другой конец уже не найти, и стоимость нередко оказывается выше стандартной. А если учесть багаж, питание, выбор места и регистрацию, то и вовсе гигантской.
Потому специалисты советуют не "вестись" на дешёвые билеты. Вы не только не выиграете в цене, но и, что скорее всего, проиграете.
