Как нас "надувают" авиакомпании: Вот что скрывается за дешёвой ценой билета "лоукост"

Информация для путешественников по приобретению билетов.

Не всегда дешёвые билеты на самолёт приобретать выгодно. На самом деле низкая цена таит большое количество подводных камней и на деле оказывается далеко не такой привлекательной.

Как нас обманывают при продаже дешёвых билетов "лоукост", рассказывают на портале "Турпром".

Авиакомпании нередко выкладывают на сайтах билеты по низкой стоимости, на них у путешественников наблюдается настоящий ажиотаж. Но вот при оформлении дополнительных услуг стоимость резко поднимается.

Эксперты рассказали, в чём тут хитрость авиакомпаний. Разберём пример с ценой билета в 14 евро или же около 1200 рублей в российских рублях. Такая стоимость перелёта считается подарком, ведь даже на поезде в плацкартном вагоне по ней проехать сейчас не получится.

Отмечается, что на стоимости авиабилетов по дешёвой цене авиакомпании работают в убыток, ведь цена одного места без учёта топлива составляет от 34 евро, что значительно превышает реальную стоимость билета. Но авиакомпании никогда не станут работать себе в минус. Они добирают цену с запасом на другом.

Приобретая к дешёвому билету дополнительные услуги, такие как багаж, питание, провоз ручной клади чуть выше обозначенных параметров, вы можете превысить стоимость билета в несколько раз.

Также дополнительную цену приходится заплатить за выбор удобного места и регистрацию пассажира на рейс в аэропорту. Если же вы летите семьёй, то цена и вовсе может оказаться огромной.

Есть и ещё один нюанс - цена обратного билета. Чаще всего при покупке билета лоукост в одну сторону, покупки таких дешёвых билетов в другой конец уже не найти, и стоимость нередко оказывается выше стандартной. А если учесть багаж, питание, выбор места и регистрацию, то и вовсе гигантской.

Потому специалисты советуют не "вестись" на дешёвые билеты. Вы не только не выиграете в цене, но и, что скорее всего, проиграете.

