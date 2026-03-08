Городовой / Полезное / Пара надрезов и в кипяток: хитрый трюк заставит тюльпаны стоять в вазе до лета - лайфхак к 8 Марта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Размножаются лопатой: посадите на даче эти многолетники и забудьте про хлопоты – растут сами по себе, вытесняя сорняки Полезное
Почему ежедневная готовка — дурная привычка: 4 способа умных хозяек сократить часы у плиты Полезное
7 привычек Мэрилин Монро, которые сделали ее неотразимой - простые ритуалы красоты Полезное
1 ложка — грязь и масляный налет из изюма вытянутся на глазах: ягоды прозрачные от чистоты — лайфхак Полезное
Как нас "надувают" авиакомпании: Вот что скрывается за дешёвой ценой билета "лоукост" Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Пара надрезов и в кипяток: хитрый трюк заставит тюльпаны стоять в вазе до лета - лайфхак к 8 Марта

Опубликовано: 8 марта 2026 08:49
 Проверено редакцией
Пара надрезов и в кипяток: хитрый трюк заставит тюльпаны стоять в вазе до лета - лайфхак к 8 Марта
Пара надрезов и в кипяток: хитрый трюк заставит тюльпаны стоять в вазе до лета - лайфхак к 8 Марта
Городовой ру
Как реанимировать чахлые тюльпаны 

Весна наконец-то вступила в свои права. Одним из ее самых главных символов, разумеется, считаются тюльпаны. Эти яркие цветы способны мгновенно поднять настроение и добавить уюта в любое помещение. Однако довольно часто может случиться неприятность - тюльпаны в вазе начинают быстро увядать. В такой ситуации не стоит отчаиваться. Существует простой способ вернуть им свежесть.

Кипяток в помощь

Автор блога "Лейка" советует использовать горячую воду для оживления тюльпанов. Главное — не заливать цветы крутым кипятком, а взять воду чуть ниже точки кипения. Нужно аккуратно обновить срез на стебле под острым углом, чтобы улучшить впитывание жидкости и поставить цветок в горячую воду. Уже через несколько минут вы заметите, как бутоны поднимутся, а цветы вновь обретут презентабельный вид.

Как работает хитрость

Этот необычный прием помогает активизировать процесс поглощения влаги. Как результат - значительное продлевание декоративности цветов в вазе.

Многие представительницы прекрасного пола уже оценили лайфхак.

"Удивительно, но хитрость с кипятком работает. При этом результат удивляет оперативностью", - рассказала Ольга из Красноярска.

"Про такой лайфхак рассказала подруга. Теперь мои тюльпаны готовы стоять до лета и радовать", - поделилась Лариса из Москвы.

"Обожаю тюльпаны. Именно благодаря манипуляциям с горячей водой мои букеты долго радуют красотой, свежестью и яркостью", - отметила Ирина из Воронежа.

Ранее портал "Городовой" рассказал про незаменимую мартовскую подкормку фиалки.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью