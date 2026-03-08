7 привычек Мэрилин Монро, которые сделали ее неотразимой - простые ритуалы красоты

Необычные секреты красоты Мэрилин Монро

Роскошная Мэрилин Монро продолжает оставаться эталоном женственности и стиля спустя десятилетия. Ее образ пленил миллионы, а сценическая харизма стала легендой.

За сияющей улыбкой и безупречными нарядами скрывалась системная работа над собой. Актриса знала множество хитростей, которые помогали ей выглядеть безупречно при ярком свете софитов.

Сон

Мэрилин относилась ко сну с особым трепетом и считала его основой своей красоты. Вечером она прогревала лицо в горячей воде, раздевалась полностью, ложилась в просторную кровать и накрываясь пуховым одеялом.

Актриса признавалась, что даже в свой единственный выходной она могла проснуться раньше, чтобы продлить удовольствие от утреннего безделья.

Гимнастика

Монро не изнуряла себя спортом, но каждое утро делала одно упражнение. Она брала небольшие гантели и выполняла три набора жимов руками под разными углами, чтобы поддерживать тонус мышц груди.

Отказ от солнца

Мэрилин считала, что смуглая кожа не делает женщину красивее, к тому же это вредно для здоровья. Перед выходом на улицу она всегда использовала защитный крем, чтобы сохранить фарфоровую кожу.

Секрет пушистых ресниц

Чтобы взгляд оставался естественным, но при этом выразительным, звезда придумала хитрый трюк с накладными ресницами. Она разрезала стандартную полоску пополам и крепила фрагменты только у внешних уголков глаз.

Идеальная форма бровей

Актриса предпочитала изогнутые брови с небольшим углом, которые визажисты рисовали ей перед выходом на публику. Монро считала, что острые кончики бровей визуально сведут к минимуму ширину ее лба.

Контурирование губ

Знаменитые губы актрисы были результатом кропотливой работы с цветом. Визажист наносил на них не один, а сразу пять оттенков помады.

Темные тона ложились по краям, а светлые - в центре, что создавало эффект объема. Небольшое количество хайлайтера на нижней губе завершало создание идеальной формы.

Сияние век

Монро наносила капельку вазелина или кокосового масла на веки, чтобы получить мягкий блеск. Это делало взгляд более открытым и сияющим без использования сложной косметики, сообщает журнал "Лиза".

