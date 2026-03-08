Городовой / Полезное / 1 ложка — грязь и масляный налет из изюма вытянутся на глазах: ягоды прозрачные от чистоты — лайфхак
1 ложка — грязь и масляный налет из изюма вытянутся на глазах: ягоды прозрачные от чистоты — лайфхак

Опубликовано: 8 марта 2026 08:01
 Проверено редакцией
1 ложка — грязь и масляный налет из изюма вытянутся на глазах: ягоды прозрачные от чистоты — лайфхак
1 ложка — грязь и масляный налет из изюма вытянутся на глазах: ягоды прозрачные от чистоты — лайфхак
Legion-Media
Как на самом деле правильно промывать изюм?

Каждая хозяйка знает, какой грязный на самом деле изюм, даже если с виду он прозрачный. Если залить его кипятком, то видно, как частицы грязи оседают на дно. Однако сушеный виноград не только грязный, но еще и покрыт масляным налетом - следами специальной обработки, увеличивающей его срок годности. Обычный кипяток не справляется с удалением масляного налета. И все же существует простой способ промывки изюма, при котором масляный налет буквально вытягивается на глазах.

Чудодейственное средство - обычная пищевая сода. Она и поможет вытянуть мерзкий налет из ягод. Рассказываем, как действовать:

  1. Всыпьте в емкость с изюмом 1 столовую ложку соды.
  2. Залейте кипятком так, чтобы ягоды были полностью им покрыты.
  3. Оставьте на 5-10 минут.

А теперь внимательно рассмотрите содержимое миски: вы увидите, как быстро мутнеет вода и приобретает грязно-бурый оттенок, а на поверхности появляется маслянистая пленка. Это и есть тот налет, который сода вытянула из сушеного винограда. Теперь остается тщательно промыть изюм под проточной водой и наслаждаться чистыми ягодами.

Для эксперимента можете залить кипятком еще одну порцию изюма, но без соды, и сравнить, как сильно будут отличаться жидкости друг от друга. Обычный кипяток лишь слегка потемнеет от грязи, а содовый раствор будет вытягивать грязь и налет на глазах. Тщательное промывание изюма при помощи соды обезопасит от потенциально вредных химических веществ, которые могут оставаться на поверхности, а также улучшит вкус и внешний вид сухофруктов.

Ранее "Городовой" рассказывал, что добавить в вазу с розами, чтобы продлить им жизнь: хитрые приемы от флориста.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
