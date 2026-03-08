Почему ежедневная готовка — дурная привычка: 4 способа умных хозяек сократить часы у плиты

Готовить первое, второе и компот каждый день женщины больше не хотят

В России из поколения в поколение передается убеждение, что еда должна быть только что приготовленной. Кормить детей и мужа вчерашним супом десятилетиями расценивалось как полное отсутствие заботы о них. В идеальной картинке домашнего уюта на кухне всегда пахнет ужином, всё кипит, а хозяйка ловко управляется с кастрюлями. Но в этой картинке нет места усталости, раздражению и ощущению, что работа не заканчивается никогда. Почему ежедневная готовка перестаёт быть нормой, рассказала автор канала "Дневник уюта".

Прежде всего, это вопрос времени. Даже простое блюдо требует не только 20 минут у плиты, но и планирования, закупок, нарезки, а после — уборки и мытья посуды. В сумме набегают часы, которые могли быть потрачены на более приятное занятие.

Кроме того, когда готовка становится ежедневной обязанностью, она перестаёт радовать. Появляется раздражение, особенно когда усилия остаются незамеченными. Работа закончилась, но «вторая смена» на кухне только начинается.

Ежедневное приготовление маленьких порций требует больше времени, больше посуды, больше затрат, чем готовка на несколько дней вперед. И это лишает гибкости — иногда хочется заказать еду или обойтись салатом, но чувство долга не позволяет.

Что меняется, когда привычка уходит

Оказывается, ничего страшного не происходит. Дом не рушится, семья не голодает. Зато появляется свободное время и ощущение, что вечер принадлежит тебе, а не плите. Готовка снова становится приятным процессом, уже по желанию, а не по требованию.

Чем заменить ежедневную готовку

Многие хозяйки находят альтернативы, которые делают жизнь проще:

готовка на несколько дней вперёд — супы, рагу, запеканки спокойно хранятся 2–3 дня;

упрощение меню — достаточно иметь в арсенале 5–7 быстрых блюд, не требующих долгой подготовки;

разделение ответственности — когда в доме несколько взрослых, логично распределить дни готовки;

использование готовых решений — замороженные овощи, качественные полуфабрикаты и доставка становятся отличными помощниками.

Конечно, если кухня — место силы и источник радости хозяйки, то ежедневная готовка - это прекрасно. Главное — честно ответить себе: вы готовите, потому что хотите или потому что должны? Еда должна поддерживать жизнь, а не истощать её.

Комментаторам позиция автора пришлась по вкусу. Многие женщины согласились, что не хотят часами стоять у плиты ежедневно.

"Может быть, свежая еда каждый день - это здорово. Но во сколько будет ужин, если его готовить после работы? А если ещё и в магазин зайти - когда тогда ужинать? В 22-00?" "После развода готовлю себе 2 раза в неделю: в субботу и во вторник. Делаю сразу несколько блюд, чтобы поесть вечером и брать на работу. Какое это счастье — не торчать всё время у плиты!"