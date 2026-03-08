Никаких дрожжей: самый простой рецепт пасхального кулича — для безруких хозяек

Как приготовить кулич на Пасху по самому простому рецепту?

Пасха уже не за горами, а значит пора готовиться к празднику: покупать красители для яиц, украшать квартиру, а также искать рецепты кулича. Но, согласитесь, кулич - это все-таки лакомство для тех, у кого руки "растут из правильного места". Хозяйкам, которые не привыкли тратить много времени на готовку, приготовление традиционного кулича кажется непосильной задачей. Поэтому предлагаем остановиться на очень простом рецепте пасхального кулича без дрожжей.

Рецепт очень прост, но между тем конечное изделие выходит очень вкусным, рассыпчатым, нежным - так и тает во рту! Рассказываем, как готовить.

Ингредиенты (на 3 кулича):

мука — 300 г;

сливочное масло — 200 г;

разрыхлитель — 10 г;

ванилин — 13 г;

соль — 2 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 150 г;

курага — 5 шт.;

изюм — 100 г;

молоко — 200 мл.

Для глазури:

белок — 1 шт.;

сахарная пудра — 150 г;

лимонный сок — 18 мл.

Приготовление:

Растопите сливочное масло, остудите. Муку просейте, сделайте в центре углубление, всыпьте в него разрыхлитель, ванилин и соль, введите сливочное масло и хорошо перемешайте.

Разделите белки и желтки. Белки поставьте в холодильник, а желтки разотрите с сахаром, добавьте к массе и перемешайте. Залейте кипятком изюм и курагу на 15 минут, курагу порежьте, смешайте сухофрукты с молоком и введите в тесто. Белки достаньте из холодильника и взбейте миксером в течение 7 минут, а затем осторожно добавьте в тесто.

Смажьте формочки маслом и распределите по ним массу, заполняя на 3/4. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на один час. За 10 минут до конца взбейте белок миксером в пышную пену, всыпьте пудру и добавьте сок лимона. Полейте получившейся глазурью теплые куличи.

Рецепт несложный, быстрый, без "отдыха" теста, дрожжей и прочей возни с мукой. Такой пасхальный кулич под силу даже хозяйке-неумехе - домашние точно оценят ваш кулинарный шедевр.

