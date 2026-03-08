Городовой / Полезное / Размножаются лопатой: посадите на даче эти многолетники и забудьте про хлопоты – растут сами по себе, вытесняя сорняки
Размножаются лопатой: посадите на даче эти многолетники и забудьте про хлопоты – растут сами по себе, вытесняя сорняки

Опубликовано: 8 марта 2026 09:39
 Проверено редакцией
Размножаются лопатой: посадите на даче эти многолетники и забудьте про хлопоты – растут сами по себе, вытесняя сорняки
Размножаются лопатой: посадите на даче эти многолетники и забудьте про хлопоты – растут сами по себе, вытесняя сорняки
Городовой ру
Многолетники, которые не требуют ухода

При необходимости благоустройства участка, подверженного активному зарастанию сорными растениями, стоит рассмотреть культуры, способные быстро занимать свободные площади. Агроном Ксения Давыдова представила информацию о растениях, характеризующихся высокой скоростью размножения и эффективным подавлением роста сорняков.

Аквилегия

Размножаются лопатой: посадите на даче эти многолетники и забудьте про хлопоты – растут сами по себе, вытесняя сорняки - image 1
Размножаются лопатой: посадите на даче эти многолетники и забудьте про хлопоты – растут сами по себе, вытесняя сорняки - image 1

Известная также как водосбор, представлена множеством сортов с разнообразной цветовой гаммой. Это растение предпочитает полутень и влажные условия, однако успешно адаптируется и к солнечным участкам с сухой почвой. Высота аквилегии варьируется от 40 до 70 сантиметров. Размножение преимущественно осуществляется семенным способом.

Астильба

Размножаются лопатой: посадите на даче эти многолетники и забудьте про хлопоты – растут сами по себе, вытесняя сорняки - image 2
Размножаются лопатой: посадите на даче эти многолетники и забудьте про хлопоты – растут сами по себе, вытесняя сорняки - image 2

Является оптимальным выбором для садоводов, ориентированных на минимальные трудозатраты по уходу. Растение практически не требует внимания и размножается делением куста. Астильба хорошо развивается как на солнечных, так и на затененных участках, а также демонстрирует устойчивость к высокому уровню грунтовых вод.

Котовник Фассена

Размножаются лопатой: посадите на даче эти многолетники и забудьте про хлопоты – растут сами по себе, вытесняя сорняки - image 3
Размножаются лопатой: посадите на даче эти многолетники и забудьте про хлопоты – растут сами по себе, вытесняя сорняки - image 3

Представляет собой многолетнее травянистое растение, отличающееся мелкими синими цветками и выраженным ароматом зелени. Данный вид оптимально подходит для формирования бордюров, образуя плотные куртины. Размножение осуществляется методом деления куста.

Ранее мы рассказали, какие цветы лучше выбрать для клумбы

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
