Что добавить в вазу с розами, чтобы продлить им жизнь: хитрые приемы от флориста
Что добавить в вазу с розами, чтобы продлить им жизнь: хитрые приемы от флориста

Опубликовано: 5 марта 2026 11:51
 Проверено редакцией
Что добавить в вазу с розами, чтобы продлить им жизнь: хитрые приемы от флориста
Что добавить в вазу с розами, чтобы продлить им жизнь: хитрые приемы от флориста
Legion-Media
"Фокусы" от флориста - и розы неделями стоят в вазе свежие и яркие

Роза - настоящая королева сада! С помощью букета роз можно выразить свои эмоции и чувства к близкому человеку. Красные розы - про страсть, розовые - про любовь, белые - про нежность. Вот о чем могут рассказать розы! И так печально смотреть, когда бутоны начинают увядать, лепестки темнеют и опадают, листья скукоживаются... Между тем эксперты с сайта florist.ru знают, как продлить жизнь букету роз, и делятся своими секретами с читателями.

Флористы предлагают добавлять в воду к розам следующие компоненты, способные увеличивать срок их жизни:

  • покупные флористические средства. Такие питательные консерванты продаются в любом цветочном магазине;
  • сахар + уксус. Разведите по 1 ч. л. каждого средства в 1 л теплой воды и добавьте в вазу. Сахар придаст цветам энергии, а кислота уничтожит бактерий;
  • аспирин. Закиньте 1 таблетку ацетилсалициловой кислоты в вазу (1 л воды) - она остановит размножение микроорганизмов в воде;
  • отбеливатель или сода. Щепотка пищевой соды или несколько капель отбеливателя без запаха обеззаразят воду, предотвратят образование слизи, не дадут стеблям загнить;
  • лимонная кислота. Разведите 0,5 ч. л. лимонки в 1 л воды и добавьте к розам. Кислота снизит pH воды и сделает её более комфортной для цветов.

И помните, что чаще всего розы начинают увядать из-за загрязненной воды, недостатка питательных веществ, высокой температуры, слишком холодной или горячей воды. Устраните эти ошибки, и букет будет радовать вас своей свежестью и пышностью еще несколько дней.

Ранее "Городовой" рассказывал о субстрате, который не подводит — рассада прет на глазах.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
