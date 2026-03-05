Как добраться из аэропорта Пулково до центра Санкт-Петербурга?

Добраться из аэропорта Пулково в центр Санкт-Петербурга можно несколькими способами. Выбор зависит от бюджета, времени прибытия и предпочтений по комфорту.
Общественный транспорт
Самый экономичный способ — комбинированный маршрут «автобус + метро». От аэропорта до станции метро «Московская» (синяя линия) ходят автобусы № 39 и № 39Э.
- Автобус № 39 — обычный городской рейс с промежуточными остановками. Время в пути — 30–35 минут, интервал движения — 12–20 минут. Первый рейс по будням отправляется в 5:15, по выходным — в 5:17, последний — в 01:36.
- Автобус № 39Э — экспресс-маршрут без остановок. Время в пути сокращается до 20 минут, но интервал движения увеличивается до 25–30 минут. Первый рейс отправляется в 06:00, последний — в 00:05.
Посадка осуществляется на остановке у выхода из терминала (1-й этаж). Прибытие — к остановке «Станция метро „Московская“» возле сквера «Южная роща». Вход в метро находится в двух шагах.
Такси и трансфер
Для быстрого и комфортного перемещения подойдёт такси. Стойки заказа расположены в зале прибытия, в зоне выдачи багажа и на выходе из пассажирского терминала. Стоимость поездки в Центральный район начинается от 1000 рублей. Чтобы не переплачивать, лучше использовать официальную стойку такси аэропорта или приложения вроде Яндекс Go.
Трансфер — гарантированный вариант с профессиональным водителем. Его можно заказать заранее. Стоимость зависит от маршрута, класса автомобиля и дополнительных услуг (детское кресло, негабаритный багаж и пр.).
Каршеринг и аренда авто
Если планируете поездку по городу или области, можно воспользоваться каршерингом или прокатом автомобилей. Для оформления понадобятся водительское удостоверение, банковская карта и, в некоторых случаях, российская SIM-карта. Учтите, что парковка и пробки в центре могут добавить времени и расходов.