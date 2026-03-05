Петербуржцы купят тюльпаны: какие цены будут на букеты к 8 марта

Началась весна, и вслед за ней приближается главный праздник для женщин — Международный женский день. 8 Марта дамы традиционно получают букеты тюльпанов и подарки.
В рамках специального исследования Piter.TV изучили, во сколько обойдутся небольшой и более крупный букеты из тюльпанов к празднику и какие цены на цветы предлагают сетевые цветочные магазины Санкт‑Петербурга.
Сколько стоят тюльпаны к 8 Марта
Небольшой букет из пяти тюльпанов в среднем стоит около 1050 рублей, а композиция из 25 цветов — примерно 5200 рублей.
В то же время в ряде магазинов можно найти более доступные варианты: например, средняя цена букета из 25 тюльпанов в транспортной упаковке без дополнительного декора составляет около 2890 рублей.
Какие магазины учитывали в исследовании
В исследовании участвовали крупные сетевые цветочные магазины с положительными отзывами, среди которых «Букет‑Питер», Only flowers, «Русский букет», «АртФлора», «Цветомания», «Цветовик», «Фантазия», «Семицветик», «Цветомир» и «Веснабукет».
Кроме того, аналитики также проанализировали предложения продавцов на популярной платформе Avito.