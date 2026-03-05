Частые ошибки садоводов при подготовке огуречной рассады: почему не всходят и как это исправить прямо сейчас - ответы агронома

Чего нельзя делать при посеве огурцов

Огурцы на стадии рассады - культура капризная. Если допустить ошибки, можно лишиться половины будущих кустов. Чтобы этого не случилось, агроном Ксения Давыдова рассказала о слабых местах и о том, как их вовремя подстраховать.

Когда сажать?

Все зависит от того, куда потом переедет рассада. Для теплицы без обогрева семена сеют в конце апреля - начале мая.

Если у вас теплая грядка, можно начать в первых числах апреля. А для открытого грунта оптимальные сроки - середина мая.

Почему рассада вытягивается?

Через неделю после всходов стебли вдруг становятся длинными и тонкими, листья бледнеют. Все потому, что огурцам либо слишком жарко, либо не хватает света.

Решение простое: досветить фитолампой и пересадить в более объемные емкости.

Плохая всхожесть и гниль

Если семена не проклевываются или всходы чернеют у земли, виноваты холод и сырость. Перед посевом подержите семена 20 минут в слабой марганцовке, а потом замочите в "Эпине" на 12-18 часов.

Грунт обязательно пролейте перекисью водорода. Разведите 3 ложки в литре воды. Проращивайте под пленкой, а через 3-4 дня начинайте проветривать.

Слабая рассада

Когда растениям тесно в общем ящике, они начинают конкурировать. Стебли искривляются, корни переплетаются. Решение - сразу сеять огурцы по отдельным горшочкам или кассетам. С 5 дня устраивайте проветривание на пару часов.

Закалка перед высадкой

Тепличные неженки могут не пережить перепадов уличной температуры. За неделю-полторы до переезда сокращайте полив и постепенно закаляйте.

Выносите рассаду на балкон сначала на пару часов, постепенно увеличивая время. Перед самой высадкой опрыскайте гуматом калия.

Неподходящий грунт и полив

Тяжелая земля и избыток воды - 100% появится черная ножка. Идеальная смесь: торф, перлит, немного компоста и песка. Поливайте только теплой водой раз в 3-4 дня.

Холодная земля после высадки

Если почва еще не прогрелась, то корни начнут гнить. За пару недель до высадки накройте грядку черной пленкой. Это поднимет температуру на несколько градусов. После пересадки укройте растения пленкой еще на неделю, пока не установится стабильное тепло.

