Защита семян перца от фитофторы - 5 народных средств вместо химии

Вот как обработать семена перца тем, что есть дома

Фитофтора - настоящий кошмар для тех, кто выращивает перец. Эта болезнь может уничтожить большую долю урожая, поэтому умные огородники не ждут, пока она появится, а заранее принимают меры.

Самый надежный способ защитить будущие растения - правильно обработать семена еще до посева. Опытный агроном Ксения Давывода рассказала о простых и недорогих средствах, которые отлично справляются с этой задачей.

Горчичное масло

У него сильные антимикробные свойства, поэтому оно хорошо отпугивает фитофтору. Достаточно капнуть немного масла в воду и подержать в этом растворе семена перед посадкой. Для полной гарантии лучше комбинировать его с другими методами.

Перекись водорода

Это одно из самых популярных и доступных средств. Раствор готовится просто: смешиваем перекись с водой 1:2. Замачиваем семена - и получаем двойную пользу: и семена обеззараживаются, и ростки потом появляются быстрее и дружнее.

Сок лимона

Обычный лимонный сок работает как защитник. Разводим его с водой пополам и обрабатываем семена. Кислая среда не нравится грибкам. Это еще и небольшая витаминная подкормка для будущих растений.

Сода с маслом

Еще один проверенный рецепт: берем 1 ч. ложку соды, смешиваем со 1 ст. ложкой растительного масла и разбавляем водой. В этом составе семена замачивают прямо перед посевом. Масло создает тонкую пленку, а сода дезинфицирует.

Чесночный настой

Чеснок - природный антисептик. Несколько измельченных зубчиков заливают литром воды, кипятят пару минут и дают остыть. В этом отваре замачивают семена, чтобы укрепить их иммунитет. Чесночная обработка помогает перцу быть сильнее на всех этапах роста.

"Главный плюс всех этих способов - они копеечные и есть практически в каждом доме. Потратив немного времени на обработку семян, вы серьезно снизите риск заболеть фитофторой и соберете по-настоящему хороший урожай", - сказала агроном.

