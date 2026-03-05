Путешествие в топе желаний, цветы — в лидерах подарков: женский взгляд на 8 марта

SuperJob провел опрос среди трудоустроенных женщин перед 8 Марта, сообщает Piter.tv. Большинство из них (24%) хотели бы отправиться в поездку как идеальный подарок.
Желания женщин
Денежные средства привлекли 19% участниц, билеты в театры или музеи — 7%, подарочные сертификаты — 6%.
Духи с косметикой, гаджеты, украшения, аксессуары, бытовая техника и обучающие программы — по 3% каждая категория.
Некоторые упомянули спортивные товары, онлайн-подписки или даже просто хорошее настроение от близких.
Реальные подарки
Цветы остаются фаворитами: их получают 60% городских женщин. Сладости с чайными наборами достаются 13%, парфюм и средства ухода — 8%, деньги — лишь 5%.
Сертификаты с ювелиркой — по 4%, одежда или домашний текстиль — всего 1%