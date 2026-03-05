Городовой / Город / Путешествие в топе желаний, цветы — в лидерах подарков: женский взгляд на 8 марта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кот игнорирует лежанку - решение есть: причина оказалась проста, а хозяева и не догадывались Полезное
Связка на рельсах: Петербург удлиняет трамвай «Славянка» до кампуса СПбГУ и «Невской дельты» Город
Как выглядит самый закрытый город Ленобласти: в двух шагах от Евросоюза - как получить пропуск и что посмотреть Полезное
Даже хилая рассада станет жирным крепышом: все секреты пикировки от экспертов – томаты будете собирать ГАЗелями Полезное
Когда сеять бархатцы на рассаду в марте 2026 года: станут цвести пышнее и дольше - Лунный календарь Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Путешествие в топе желаний, цветы — в лидерах подарков: женский взгляд на 8 марта

Опубликовано: 5 марта 2026 18:00
 Проверено редакцией
Путешествие в топе желаний, цветы — в лидерах подарков: женский взгляд на 8 марта
Путешествие в топе желаний, цветы — в лидерах подарков: женский взгляд на 8 марта
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование среди работающих женщин.

SuperJob провел опрос среди трудоустроенных женщин перед 8 Марта, сообщает Piter.tv. Большинство из них (24%) хотели бы отправиться в поездку как идеальный подарок.​

Желания женщин

Денежные средства привлекли 19% участниц, билеты в театры или музеи — 7%, подарочные сертификаты — 6%.

Духи с косметикой, гаджеты, украшения, аксессуары, бытовая техника и обучающие программы — по 3% каждая категория.​

Некоторые упомянули спортивные товары, онлайн-подписки или даже просто хорошее настроение от близких.

Реальные подарки

Цветы остаются фаворитами: их получают 60% городских женщин.​ Сладости с чайными наборами достаются 13%, парфюм и средства ухода — 8%, деньги — лишь 5%.​

Сертификаты с ювелиркой — по 4%, одежда или домашний текстиль — всего 1%

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью