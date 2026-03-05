Даже хилая рассада станет жирным крепышом: все секреты пикировки от экспертов – томаты будете собирать ГАЗелями

Как правильно проводить пикировку рассады томатов

Пикировка – обязательная процедура при выращивании рассады томатов. Она предполагает пересадку растений в более просторную емкость и обрыв корневой системы, в результате чего та начинает разветвляться. Также пикировка – это отбраковка ослабевших и заболевших растений. А вытянутую рассаду можно заглубить, и тогда она окрепнет.

О секретах и лайфхаках пикировки рассады рассказала владелица семейной цветочной фермы Кристина Хрустова.

Когда проводить пикировку

Как только у рассады появились 2-3 настоящих листочка, можно начинать процедуру. Обычно это происходит через две недели после посева.

Запаздывать с пикировкой нельзя, и вот почему. Во-первых, рассада слишком долго привыкает к новым условиям, и тогда высаживать ее в грунт вы будете позже всех соседей. Во-вторых, ее корни сильно сплетаются, и при пересадке вы рискуете им навредить.

Некоторые интересуются, а можно ли вообще обойтись без пикировки. Теоретически – да, если вы сразу посадите семена томатов в просторные емкости. Но в этом случае возрастают риски того, что грунт закислится и заразится грибком, а корни сгниют.

Что нужно для пикировки

В первую очередь это питательный грунт – магазинный или собственный (2 части перегноя, 1 часть торфа, 1 часть песка и чуть перлита). В последнем случае его нужно обеззаразить – например, в духовке, на морозе или с помощью биопрепарата.

Для пикировки идеально подойдут специальные горшки для рассады – у них уже предусмотрены дренажные отверстия, и стоят они недорого.

Из инструментов потребуются:

шпажка или колышек для пикировки, чтобы поддеть растение и сделать в почве углубление;

лопатка, чтобы засыпать почву в горшок;

лейка до 1,5 л с узким носиком.

Как провести пикировку легко и просто

За пару часов до процедуры полейте рассаду. Так вы без проблем достанете и отделите друг от друга растения.

Затем заполните горшочки грунтом и колышком для пикировки сделайте в центре углубление. Достаньте растения, максимально аккуратно и осторожно отделите их друг от друга. Но корешки будут обрываться, и это нужно – так корневая система резко пойдет в рост.

Поместите растение в углублении в горшке. Если оно успело вытянуться, заглубите его до семядолей.

Далее заполните пустоты грунтом и полейте рассаду отстоянной водой. А чтобы растения быстрее прижились, добавьте в воду при поливе биостимулятор роста Корневин.

Лайфхак: если сеянцев слишком много или они ослаблены, пересаживайте их парами. В дальнейшем вы можете выбрать самый сильный саженец.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как сеять цветы на рассаду.