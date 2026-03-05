Когда сеять бархатцы на рассаду в марте 2026 года: станут цвести пышнее и дольше - Лунный календарь

Лунный календарь принято использовать для посева томатов, огурцов, баклажанов, но он подходит и для цветов. Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова советует сеять подобным образом и бархатцы.
В беседе с «Городовым» Ксения Давыдова рассказала, что цветы, которые высажены в благоприятные дни, легче переживают стресс и плохие погодные условия. Также они начинают раньше цвести. Март станет идеальным месяцем для посева, но хороших дней не так уж и много.
Благоприятные дни марта 2026 года: 5, 6, 7, 8, 9, 17, 26, 27, 30, 31.
Неблагоприятные дни марта 2026 года: 3, 19.
«Если начать посев в середине или в конце марта, то рассада будет готова к высадке в грунт уже через 2 месяца. Это обеспечит запуск цветения в начале июня», - сообщает агроном.
Для посева бархатцев отлично подойдут пластиковые контейнеры или ящики. Нельзя заделывать семена слишком глубоко, так как они могут не взойти. Идеальная глубина – 0,5 см.
Рекомендации агронома:
«Большое значение имеет почва. Она должна быть обеззаражена в духовке, иначе рассада может погибнуть из-за грибков и бактерий. Прокалить нужно даже магазинный грунт».
«Для посева подойдут только свежие семена. Не допускайте использования старых, так как они покажут низкую всхожесть даже при нормальном уходе".
