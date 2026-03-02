Когда сеять капусту на рассаду в марте 2026 года - точный Лунный календарь: благоприятных дней мало

Март прекрасно подходит для посева капусты на рассаду, но важно подобрать для этого только хорошие дни. Лучше всего придерживаться Лунного календаря. Иначе высока вероятность плохих всходов, слабого развития культуры и низкой урожайности.
Лунный календарь подходит не только для томатов и огурцов, но и капусты. Сайт «Дачный участок» рассказал, какие дни станут особенно удачными. Если придерживаться сроков, то каждый сорт капусты даст отличный урожай.
Благоприятные дни марта 2026 года: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 26, 27 числа.
Неблагоприятные дни марта 2026 года: 3, 18, 19, 20. Это связано с полнолунием и новолунием.
Уход за растениями
Идеальной тарой для посева станут стаканы или кассеты, заполненные питательной почвой. В качестве грунта лучше готовить состав из дерновой земли, компоста и перегноя. Температура для прорастания не должна превышать +16-20 градусов. После всходов нужно снизить ее до +15-18 градусов.
Рекомендации садовода:
«Место для капусты лучше выбирать там, где в прошлом сезоне росли огурцы, картофель, томаты, горох или лук. Это связано с отсутствием общих вредителей и болезней».
«Рассада капусты должна получать достаточное количество влаги на протяжении всего развития, но важно не превращать почву в болото».
Ранее портал «Городовой» рассказал, когда сеять на рассаду баклажаны.