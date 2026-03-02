Какие города находятся рядом с Ладожским озером?

Рядом с Ладожским озером расположено несколько городов, которые предлагают разнообразные возможности для туризма: от знакомства с историей и архитектурой до активного отдыха на природе.

Ладожское озеро — один из крупнейших водоёмов Европы, и вдоль его берегов расположены несколько городов, каждый из которых хранит богатую историю и предлагает уникальные достопримечательности.

Приозерск (Ленинградская область)

Расположен на северо-западном берегу Ладоги, на Карельском перешейке, между озером и рекой Вуоксой. Город известен крепостью Корела — памятником оборонной архитектуры XIV–XVI веков. Это древняя крепость, которая неоднократно переходила из рук в руки: от Новгорода к Швеции, а позже к России.

Что посмотреть: крепость Корела, Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, Лютеранская кирха.

Новая Ладога (Ленинградская область)

Расположена на южном берегу Ладоги, в устье реки Волхов. Город основан в 1704 году по указу Петра I как база для строительства Балтийского флота.

Что посмотреть: Никольский собор, Георгиевская церковь (Суворовская), Староладожский и Новоладожский каналы.

Шлиссельбург (Ленинградская область)

Расположен у истока Невы из Ладожского озера. Город известен крепостью Орешек, основанной в 1323 году новгородским князем Юрием Даниловичем.

Что посмотреть: Крепость Орешек, Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда», памятник Петру I.

Сортавала (Республика Карелия)

Расположен на северном берегу Ладоги, почти на границе с Финляндией. Город входит в перечень исторических городов России.

Что посмотреть: Горный парк «Рускеала», Карельский зоопарк, Дом Леандера.

Питкяранта (Республика Карелия)

Расположен на северо-восточном побережье Ладоги. Город известен живописными окрестностями с гранитными скалами и старинными усадьбами.

Что посмотреть: Дом Валдена, мемориал «Крест скорби», водопады.

Лахденпохья (Республика Карелия)

Небольшой город на северо-западном побережье Ладоги. Известен живописными окрестностями и удобным расположением для посещения Ладожских шхер — архипелага из более чем 60 островов.