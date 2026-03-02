Можно ли включать стиральную машину два раза подряд: эксперты дали четкий ответ – в давнем споре хозяек поставлена точка

Чтобы стиральная машина служила долго, важно знать и соблюдать правила ее эксплуатации: своевременно чистить, удалять мелкие предметы из одежды перед стиркой и не перегружать. Многие хозяйки также задаются вопросом: а можно ли запускать сразу несколько циклов стирки подряд. И опытные мастера по ремонту техники уже дали четкий ответ. Об этом рассказали на профильном сайте Hi-Tech Mail.
По словам экспертов, стандартная стиральная машина в среднем может прослужить 15 лет без поломок, но только при условии бережной эксплуатации: не более 5 стирок в неделю.
В чем опасность повторного цикла стирки
При этом мастера по ремонту проследили четкую закономерность: стиральные машины, которые работают безе перерыва, гораздо чаще и быстрее выходят из строя, чем их менее загруженные "коллеги". Ведь при повторной стирке без перерыва перегреваются детали бытового прибора: в итоге из строя может выйти сливной насос, нагревательный тэн или даже двигатель. Все это потребует дорогостоящего ремонта.
Каким должен быть временной интервал между стирками
Чтобы стиральная машина служила долго, не стоит запускать несколько стирок подряд. Между ними обязательно должен быть интервал: минимум 20 минут, а при возможности и 2 часа. При этом запускать стирку лучше не более двух раз в день. Это обеспечит оптимальный срок службы стиральной машины.
