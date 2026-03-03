После схода снега - обязательно: 1 щепотка в грунт - и крыжовник со смородиной завалят урожаем

Чем подкормить крыжовник, клубнику и смородину после схода снега

С приходом весны у садоводов начинается горячая пора. Когда снег окончательно тает, крыжовник, смородина и клубника просыпаются одними из первых.

В этот момент им необходима поддержка, чтобы набраться сил для цветения и плодоношения. Правильно подобранное питание помогает растениям заложить основу будущего урожая.

Мощный старт

За наращивание зеленой массы отвечает азот. Однако азотные удобрения бывают разными: минеральными и органическими. Минералы работают быстро, но при частом использовании могут ухудшить структуру почвы.

Органика, напротив, действует мягко и поддерживает жизнедеятельность полезных микроорганизмов. Лучший подход - чередование. Если осенью вы использовали минеральные комплексы, то весной стоит отдать предпочтение органике.

Чем подкормить кустарники

Для легкой и плодородной почвы отлично подойдет биогумус. Это удобрение содержит питательные вещества в легкодоступной форме и обогащено природными защитными компонентами.

Для тяжелых грунтов лучше использовать коровий навоз. Он не только питает растения, но и помогает сделать землю более рыхлой. Норма внесения - 1 ведро на квадратный метр.

Минеральные удобрения также эффективны. Ранней весной можно применять:

аммиачную селитру (15 г на квадратный метр).

мочевину в порошке (около 20 г на "квадрат").

Важно строго соблюдать дозировку, рассчитанную на квадратный метр площади, а не на один куст, чтобы не навредить растениям. Также в садовых магазинах можно найти готовые сбалансированные комплексы с пометкой «Весеннее удобрение» специально для ягодных культур.

Дополнительная защита

Пока на кустах еще не распустились листья, это идеальное время для профилактической обработки. Опрыскивание специальными средствами поможет защитить смородину, крыжовник и клубнику от вредителей и возбудителей болезней, сообщает "Любимая Дача. Сад и Огород".

