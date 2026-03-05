Городовой / Город / Великая муза Петербурга: город вспоминает Анну Ахматову
Великая муза Петербурга: город вспоминает Анну Ахматову

Опубликовано: 5 марта 2026 16:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Она разделила с городом на Неве, своей страной и народом все трудные страницы истории XX века.

Ровно 60 лет назад, 5 марта 1966 года, ушла из жизни выдающаяся поэтесса Анна Андреевна Ахматова. О значимой дате напомнил жителям Петербурга губернатор Александр Беглов.​

Связь с Петербургом

Ахматова появилась на свет в Одессе, а скончалась в Подмосковье, но её судьба была тесно переплетена со Санкт-Петербургом — Ленинградом.

Она пережила вместе с городом, страной и народом самые драматичные события XX века: революции и войны. В периоды наибольших испытаний её поэзия обретала особую мощь.

Примеры творчества

В июле 1941-го, когда враг подходил к Ленинграду, она произнесла: «Мы детям клянёмся, клянёмся могилам, что нас покориться никто не заставит!».

В 1942 году, после долгого периода забвения, газета «Правда» напечатала её полное боли за Родину стихотворение.​

Прощание и наследие

В марте 1966-го Ленинград простился с Ахматовой: тысячи горожан собрались на отпевание в Николо-Богоявленском соборе и гражданскую панихиду в Доме писателей.

Её имя стало легендой ещё при жизни, а без стихов и фигуры поэта невозможно представить Петербург.

Автор:
Юлия Аликова
Город
