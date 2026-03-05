Великая муза Петербурга: город вспоминает Анну Ахматову

Ровно 60 лет назад, 5 марта 1966 года, ушла из жизни выдающаяся поэтесса Анна Андреевна Ахматова. О значимой дате напомнил жителям Петербурга губернатор Александр Беглов.
Связь с Петербургом
Ахматова появилась на свет в Одессе, а скончалась в Подмосковье, но её судьба была тесно переплетена со Санкт-Петербургом — Ленинградом.
Она пережила вместе с городом, страной и народом самые драматичные события XX века: революции и войны. В периоды наибольших испытаний её поэзия обретала особую мощь.
Примеры творчества
В июле 1941-го, когда враг подходил к Ленинграду, она произнесла: «Мы детям клянёмся, клянёмся могилам, что нас покориться никто не заставит!».
В 1942 году, после долгого периода забвения, газета «Правда» напечатала её полное боли за Родину стихотворение.
Прощание и наследие
В марте 1966-го Ленинград простился с Ахматовой: тысячи горожан собрались на отпевание в Николо-Богоявленском соборе и гражданскую панихиду в Доме писателей.
Её имя стало легендой ещё при жизни, а без стихов и фигуры поэта невозможно представить Петербург.