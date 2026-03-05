Потребкредиты растягиваются: Петербург бьёт рекорды на 2,51 года

Среди 30 регионов-лидеров по потребительскому кредитованию Санкт-Петербург показал самый высокий средний срок выданных кредитов.

Финансовое поведение россиян продолжает меняться, и заметным тенденциям стало удлинение среднего периода потребительских займов.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2026 года этот параметр увеличился на 17,5% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, достигнув 2,2 года вместо 1,9 года ранее, передаёт ТАСС.​

В декабре 2025 года средний срок слегка снизился на 6,2% относительно ноября, что указывает на возможное уравновешивание рынка.

Региональные лидеры

Среди 30 ведущих регионов по выдаче потребкредитов Санкт-Петербург лидирует с показателем 2,51 года, что говорит о предпочтении жителей растягивать платежи, вероятно, из-за роста сумм займов или желания уменьшить ежемесячную нагрузку.

За ним следуют Татарстан (2,41 года), Краснодарский край (2,4 года), Новосибирская область (2,39 года) и Москва (2,35 года).

Динамика роста

С января 2025 года наибольший прирост зафиксирован в Ростовской области и Татарстане (+25,7% каждый), Краснодарском крае (+24,7%), Ленинградской области (+22,1%), Санкт-Петербурге (+12,1%) и Москве (+12,4%).

Комментарий эксперта

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил: после максимумов августа 2025 года средний срок кредитов заметно уменьшился, стабилизировавшись на уровне 2,2–2,4 года. При этом рисковый аппетит банков и спрос населения на такие займы остаются невысокими.​

Банки при одобрении кредитов и установке сроков тщательно проверяют кредитные истории заёмщиков, чтобы минимизировать риски просрочек и обеспечить устойчивость системы в условиях нестабильности.