Городовой / Город / Революция в медицине: ИИ из Петербурга выявляет рак груди за минуты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
От блокадной хроники до шедевров: 112 лет «Ленфильма» в руках Петербурга Город
С каким флотом связан Санкт-Петербург? Вопросы о Петербурге
Фиалке в марте - важнее полива: 1 щепотка под куст - и сенполия вся покроется бутонами к апрелю Полезное
Сколько ехать на машине от Санкт-Петербурга до Сочи? Вопросы о Петербурге
Великая муза Петербурга: город вспоминает Анну Ахматову Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Революция в медицине: ИИ из Петербурга выявляет рак груди за минуты

Опубликовано: 5 марта 2026 17:00
 Проверено редакцией
Революция в медицине: ИИ из Петербурга выявляет рак груди за минуты
Революция в медицине: ИИ из Петербурга выявляет рак груди за минуты
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Сейчас расшифровка одного КТ-исследования может занимать до суток. 

Специалисты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вместе с экспертами НМИЦ им. В. А. Алмазова создали нейросеть, которая быстро обнаруживает рак молочной железы на ранних стадиях по снимкам КТ. Об этом информирует ТАСС.​

В пресс-службе университета отметили, что система обрабатывает изображения за считанные минуты, в то время как традиционная расшифровка КТ может занимать до суток. Новая разработка снижает риск врачебных ошибок примерно на 20%.​

По информации ученых, в России каждый год регистрируется 4–7 тысяч смертей от рака молочной железы, и одной из ключевых причин высокой летальности является поздняя диагностика.​

Система — это прототип медпрограммы на базе ИИ и механизма поддержки медицинских решений. На российском рынке есть похожие цифровые инструменты, но они обычно не анализируют КТ-снимки для выявления этого типа онкозаболевания.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью