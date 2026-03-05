Революция в медицине: ИИ из Петербурга выявляет рак груди за минуты

Специалисты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вместе с экспертами НМИЦ им. В. А. Алмазова создали нейросеть, которая быстро обнаруживает рак молочной железы на ранних стадиях по снимкам КТ. Об этом информирует ТАСС.
В пресс-службе университета отметили, что система обрабатывает изображения за считанные минуты, в то время как традиционная расшифровка КТ может занимать до суток. Новая разработка снижает риск врачебных ошибок примерно на 20%.
По информации ученых, в России каждый год регистрируется 4–7 тысяч смертей от рака молочной железы, и одной из ключевых причин высокой летальности является поздняя диагностика.
Система — это прототип медпрограммы на базе ИИ и механизма поддержки медицинских решений. На российском рынке есть похожие цифровые инструменты, но они обычно не анализируют КТ-снимки для выявления этого типа онкозаболевания.