Как используется человеком Ладожское озеро?

Ладожское озеро является важным экономическим, экологическим и культурным центром.

Ладожское озеро — крупнейший пресноводный водоём Европы, который на протяжении веков играл ключевую роль в жизни человека. Его значение менялось со временем: от древнего торгового пути до стратегического объекта в годы войны, от источника ресурсов до популярного туристического направления. Сегодня озеро остаётся важным экономическим, экологическим и культурным центром.

Судоходство и транспорт

Ладожское озеро — часть Волго-Балтийского водного пути и Беломорско-Балтийского канала. Наиболее интенсивное движение судов осуществляется на юге озера — от реки Невы до реки Свири.

Водоснабжение

Ладожское озеро — основной источник питьевой воды для Санкт-Петербурга. Вода из него также используется для водоснабжения городов, расположенных на побережье: Сортавалы, Приозерска, Шлиссельбурга, Новой Ладоги, Сясьстроя, Питкяранты. Благодаря низким показателям минерализации (около 0,06%) и высокой прозрачности (8–12 м) вода Ладоги считается качественной и пригодной для питья после соответствующей обработки.

Рыболовство

В Ладожском озере обитает более 50 видов рыб, среди которых лосось, форель, сиг, ряпушка, корюшка, судак, лещ, окунь, щука. Мелководная южная часть озера (глубины до 15–20 м) — наиболее продуктивный район для рыболовства.

Туризм и отдых

Ладожское озеро привлекает туристов разнообразием активностей:

Круизы на острова. Из Санкт-Петербурга, Москвы, Приозерска и Сортавалы отправляются теплоходы на Валаам и Коневец.

Активный отдых. Северное скалистое побережье, особенно национальный парк «Ладожские шхеры» с более чем 600 островами, популярно среди любителей пеших походов, каякинга и трекинга.

Пляжный отдых. На южном побережье есть песчаные пляжи, где в июле–августе можно купаться: вода прогревается до +20 °C, иногда до +24 °C.

Зимняя активность. Зимой здесь популярны лыжные прогулки, поездки на снегоходах и подлёдная рыбалка.

Энергетика

Водные ресурсы бассейна Ладожского озера используются для производства электроэнергии. На реке Свирь работают две ГЭС, на Вуоксе — четыре, на Волхове — одна ГЭС и одна тепловая станция.

