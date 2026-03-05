Сколько километров от Санкт-Петербурга до Краснодара?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Краснодара по автомобильной трассе составляет 2 060 км. По прямой линии (воздушное расстояние) — около 1 755 км. Это расстояние можно преодолеть разными видами транспорта, каждый из которых имеет свои особенности.
На автомобиле
Путешествие на машине займёт примерно 1 день и 6 часов при средней скорости около 70 км/ч без остановок. Маршрут проходит через 9 регионов, включая Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую, Московскую, Тульскую, Липецкую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край.
На поезде
Прямой поезд из Санкт-Петербурга (Московский вокзал) в Краснодар-1 курсирует ежедневно. Время в пути составляет около 31 часа. Есть и другие варианты с пересадками, которые могут занять больше времени.
На самолёте
Это самый быстрый способ добраться до Краснодара. Прямой рейс из аэропорта Пулково в аэропорт Пашковский занимает примерно 4 часа 40–45 минут.
На автобусе
Прямого автобусного рейса из Санкт-Петербурга в Краснодар нет. Потребуется пересадка, например в Миллерово. Общее время в пути с учётом трансферов может составить около 39 часов.
Автобусы отправляются с разных автовокзалов Санкт-Петербурга (например, с Обводного канала).