Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько километров от Санкт-Петербурга до Краснодара?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Житель Петербурга нажаловался на банковский спам: УФАС возбудило дело Город
Какая станция метро ближе всего к «Севкабель Порт»? Вопросы о Петербурге
Никакой химозы: окунаю пасхальные яйца в эту жидкость - скорлупки становятся ярче солнца, даже разбивать жалко Полезное
Потребкредиты растягиваются: Петербург бьёт рекорды на 2,51 года Город
Частые ошибки садоводов при подготовке огуречной рассады: почему не всходят и как это исправить прямо сейчас - ответы агронома Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сколько километров от Санкт-Петербурга до Краснодара?

Опубликовано: 5 марта 2026 15:10
 Проверено редакцией
аэропорт, краснодар
Сколько километров от Санкт-Петербурга до Краснодара?
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
Чтобы добраться от Санкт-Петербурга до Краснодара на автомобиле необходимо проехать более 2 000 километров.

Расстояние от Санкт-Петербурга до Краснодара по автомобильной трассе составляет 2 060 км. По прямой линии (воздушное расстояние) — около 1 755 км. Это расстояние можно преодолеть разными видами транспорта, каждый из которых имеет свои особенности.

На автомобиле

Путешествие на машине займёт примерно 1 день и 6 часов при средней скорости около 70 км/ч без остановок. Маршрут проходит через 9 регионов, включая Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую, Московскую, Тульскую, Липецкую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край.

На поезде

Прямой поезд из Санкт-Петербурга (Московский вокзал) в Краснодар-1 курсирует ежедневно. Время в пути составляет около 31 часа. Есть и другие варианты с пересадками, которые могут занять больше времени.

На самолёте

Это самый быстрый способ добраться до Краснодара. Прямой рейс из аэропорта Пулково в аэропорт Пашковский занимает примерно 4 часа 40–45 минут.

На автобусе

Прямого автобусного рейса из Санкт-Петербурга в Краснодар нет. Потребуется пересадка, например в Миллерово. Общее время в пути с учётом трансферов может составить около 39 часов.

Автобусы отправляются с разных автовокзалов Санкт-Петербурга (например, с Обводного канала).

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью