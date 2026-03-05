Всем, кто получает квитанции на оплату услуг ЖКХ, объявили о новых правилах с 1 марта 2026 года

Нововведения затронут всех собственников жилья

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова в своем Дзен-канале "Юридические тонкости" (18+) рассказала о новых правилах, которые затронут всех, кто получает квитанции на оплату услуг ЖКХ. Они вступили в силу с 1 марта 2026 года. Вот к чему готовиться.

Сроки оплаты услуг ЖКХ

Во-первых, отныне квитанции на оплату ЖКУ должны приходить не позднее 5-го числа каждого месяца. Оплатить счет нужно будет до 15-го числа. Ранее срок оплаты был 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Эти сроки будут едиными для всех и изменить их будет невозможно, даже если так решит общее собрание жильцов. Согласно пояснениям Минстроя РФ, новые правила должны применяться уже при формировании квитанций на оплату услуг ЖКХ за февраль 2026 года.

Данные о должниках

Во-вторых, в ГИС ЖКХ теперь будут публиковаться данные исполнительных производств о взыскании с граждан долгов за коммунальные услуги. Информация будет передаваться в службу судебных приставов.

Сведения о многоквартирных домах

В-третьих, в ГИС ЖКХ появятся сведения о вводе в эксплуатацию многоквартирного дома и дома блокированной застройки с указанием технических характеристик дома и его состояния.

Что будет, если не оплатить услуги ЖКХ в срок

Как объянила юрист, за неоплату услуг ЖКХ в срок будет начисляться неустойка с 31-го дня после истечения срока оплаты: первые 90 дней – в размере 1/300 ставки Центробанка РФ, далее – 1/130 ставки. Первые 30 дней просрочки платежа за коммунальные услуги никаких санкций не влекут.

Приостановить предоставление услуги ЖКХ можно только при задолженности в сумме как минимум 2 месячных размеров платы, исчисленной исходя из норматива потребления этой коммунальной услуги. Вместе с тем отопление и холодное водоснабжение в квартире отключать нельзя даже за долги.

Ранее мы сообщали, какие изменения ждут владельцев газовых плит и колонок уже с 1 марта 2026 года.