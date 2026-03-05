Казна получила прибавку: что изменилось в сборе туристического налога в Петербурге

За первый месяц 2026 года бюджет Петербурга получил от туристического налога 215,7 млн рублей.

Туристический налог в Санкт‑Петербурге показал резкий рост поступлений в январе 2026 года. С чем вызваны такие позитивные изменения по сравнению с теми суммами, которые пополняли городскую казну в прошлом году?

Согласно данным комитета по финансам, за первый месяц 2026‑го бюджет Петербурга получил 215,7 млн рублей от туристического налога.

В 2025 году за весь год городской казне удалось собрать 902 млн рублей, тогда как планы Смольного на тот год составляли 1,1 млрд рублей. В 2026 году администрация города повысила планку до 1,2 млрд рублей.

Вице‑президент ассоциации малых гостиниц Санкт‑Петербурга Тамара Буйлова в разговоре с Neva.Today связала рост поступлений с завершением работ по включению городских средств размещения в реестр самооценки.

По её словам, в 2025 году многие отели только начинали вступать в реестр и поэтому не могли уплачивать туристический налог, что и привело к более низким сборам.

Именно за счёт выхода всех отелей в реестр, по мнению Буйловой, и произошёл резкий скачок в январе 2026‑го, несмотря на отсутствие существенного роста туристического потока.

Вместе с тем, по её оценке, казна в этом году всё равно может не собрать запланированные 1,2 млрд рублей, потому что не все приезжающие туристы останавливаются в гостиницах: часть живёт у родственников и друзей, а часть арендует частные апартаменты, которые не всегда попадают в систему начисления налога.

В 2026 году базовая ставка туристического налога сохранится на уровне 1%, однако в период активного туристического сезона — с 1 апреля по 30 сентября — она увеличится до 2%.