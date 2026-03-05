Не город, а Уральская Швейцария: чем живет и что посмотреть – место притяжения туристов

Путешествие по заповедным уголкам России

Миньяр — это небольшой город с населением около 10 тысяч человек, расположенный в Ашинском районе на западе Челябинской области. Город находится в живописной местности, на слиянии рек Миньяр и Сим, и привлекает внимание путешественников благодаря своим скалам, пещерам и хвойным лесам.

Основанный в 1771 году, город получил свое название от башкирского «мен-яр» («тысяча обрывов»), что отражает особенности местного рельефа.

Ключевой вехой в истории города стал запуск Миньярского железоделательного завода в 1784 году. Завод, функционировавший за счет энергии плотины, способствовал процветанию поселения. В период с 1773 по 1775 годы отряд Салавата Юлаева частично разрушил плотину в ходе Пугачёвского восстания, а в 1890 году была запущена железная дорога, связавшая Миньяр с Уфой и другими городами.

Красная скала, расположенная на окраине города Миньяр в Челябинской области, является одним из ярких примеров уникальных природных достопримечательностей региона. Скала имеет насыщенный красный оттенок, которыц связан с минералогическим составом горных пород, а ее высота достигает почти 80 метров.

На вершине Красной скалы находится пещера Миньярская шахта, глубина которой составляет около 90 метров. Вход в пещеру представляет собой отверстие диаметром полтора метра и буквально как магнит притягивает спелеологов и любителей экстремального туризма.

Территория вблизи Красной скалы отличается живописностью и разнообразием ландшафта. Рядом протекает река Сим, по ее берегам можно бесконечно гулять, наслаждаясь прекрасными видами.

Среди туристов Миньяр получил название «Уральская Швейцария», здесь одинаково хорошо отдыхать как летом, так и зимой.

Ранее мы рассказали, что посмотреть в городе Вязьма.