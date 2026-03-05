Городовой / Город / Просушка в действии: 100 зеленых зон Петербурга закроют от посетителей
Просушка в действии: 100 зеленых зон Петербурга закроют от посетителей

Опубликовано: 5 марта 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Nikolay Orlov / Russian Look
В марте временно закрываются прежде всего огражденные парки, сады и скверы, в том числе объекты культурного наследия. 

Весной в Санкт-Петербурге по традиции закрывают на просушку ряд парков и скверов. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург»: ограничения вводят после того, как растает снег, чтобы дать зеленым зонам прийти в норму после зимы.

Обычно это длится с 25 марта по 1 мая, но даты корректируют по погодным условиям.

Просушка помогает отремонтировать благоустроенные элементы. Зимой грунт в городе сильно промерзает, а весенние дожди переувлажняют тропинки и газоны. Если по ним ходить в это время, покрытия могут повредиться и разрушиться.

По данным экспертов, в марте на паузу уйдут около сотни зеленых зон — в основном огороженные парки, сады и скверы, включая памятники культуры.

Например, в Летнем саду этот период тратят на ремонт дорожек, открытие скульптур, запуск фонтанов и уход за клумбами с деревьями.

Однако не все парки останавливают полностью. В ЦПКиО им. Кирова перекрывают лишь грунтовые тропы, в Павловске просушку обычно пропускают из-за огромной территории и равномерной нагрузки, а в Петергофе применяют специальные правила для исторических ландшафтов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
