Смешиваю 1:1 – и швы в ванной стали белее первого снега: ни серости, ни плесени – ослепительная чистота
Опубликовано: 8 марта 2026 11:34
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как выбелить швы между плиткой в ванной 

Со временем межплиточные швы в ванной теряют прежнюю белоснежность и покрываются серым налетом, а иногда и плесенью. Отчистить все это бывает очень затруднительно, особенно если совсем не хочется прибегать к едкой бытовой химии. Но унывать не стоит. Эксперт по домоводству Марина Жукова поделилась простым, копеечным и эффективным способом чистки межплиточных швов. Станут белее первого снега: ослепят чистотой.

Рецепт чистящего состава

По словам эксперта, в первую очередь следует приготовить чистящий состав. Для этого потребуется смешать 1:1 пищевую или кальцинированную соду с перекисью водорода так, чтобы получилась кашица. При необходимости консистенцию состава можно регулировать, добавляя соду или перекись.

Чистка межплиточных швов

Получившуюся кашицу с помощью щетки следует распределить по швам, отдельное внимание уделив проблемным участкам. Подождать полчаса или 1 час, в зависимости от степени загрязнений. Если где-то чистящий состав будет пересыхать, то его нужно смочить перекисью водорода. Как только время истечет, необходимо все хорошо прочистить щеткой и смыть.

Марина Жукова отметила, что такая паста отлично чистит холодильник, подоконники и выбеливает пластик.

Личный опыт хозяек

Хозяйки поблагодарили эксперта за советы и на интернет-просторах поделились собственными способами чистки межплиточных швов:

"Меламиновая губка отлично чистит швы".

"Швы расшить и заново растереть. Это самый простой способ".

"Можно нанести на швы белизну, подождать 20 минут, почистить и смыть".

"Я чищу саноксом и парогенератором. Результат всегда радует".

"У меня получилось так: половина пачки лимонной кислоты+жидкое мыло 3 раза выдавить, развести все небольшим количеством горячей воды, нанести на швы и плитку, потереть и оставить на 1 час. После потереть и смыть. Швы станут белыми".

Ранее мы сообщали, как вернуть ванне первозданную белоснежность.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
