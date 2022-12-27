Пригодятся любой женщине при выходе из дома.
Лучше не пренебрегать этим правилом.
Ей удалось похитить сердце не одного именитого мужчины.
Смерть актрисы стала последней каплей.
Актер и не спешил избавляться от назойливой коллеги.
Седина стильному образу не помеха.
Все наряды легендарные.
Пластикой не гнушалась.
Красивая и гламурная укладка всего в несколько этапов.
Проблемы с произношением не помешали популярным ныне актерам и певцам достичь своей мечты.
Надевавшие ее одежду звезды сотни раз пожалели об этом.
Отец не скупится вкладывать в своего наследника большие деньги.
В год Мэрилин Монро звезда «ожила» для китайского глянцевого журнала.
Фанаты Монро не могут просить звезде реалити-шоу уничтоженную реликвию.
Музей, отдавший в аренду историческая ценность, не знает, что и сказать.
Звезда с новым бойфрендом заранее прибыли в Лондон ради торжественного мероприятия.
Документальный фильм о секс-символе 1950-х выйдет на стриминговом сервисе.
Актриса облачилась в маленькое черное платье
Артистка поделилась «солнечной» фотографией, показав стильный образ.
Поклонники не ожидали от кумира участия в откровенной фотосессии.