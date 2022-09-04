Брюс Уиллис

Больше артисты так никогда вместе и не работали.
Проблемы с произношением не помешали популярным ныне актерам и певцам достичь своей мечты.
«Крепкий орешек» оставил профессию из-за проблем с когнитивными функциями.
Старожилы Голливудского холма позируют в обнимку на фотографии.
Звезда боевиков на днях объявил о завершении карьеры.
Коллеги рассказали, как вел себя звезда боевиков на закате карьеры.
60-летний актер сообщил о завершении карьеры.
Актеров связывает многолетняя дружба.
Накануне экс-супруга звезды боевиков Деми Мур заявила, что актер уходит из профессии.
Об этом сообщила его экс-супруга Дэми Мур.
Звезда «Крепкого орешка» подумывает о завершении карьеры.
В Сети представлен трейлер фильма «Суждено умереть».
В Сети появился трейлер фильма «Крепость».
В российский прокат выходит фильм «Полночь на злаковом поле». Об этом сообщает «Российская газета».
Вышел дублированный украинский трейлер фантастического экшена с Брюсом Уиллисом «Звездный рубеж».
В Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси взорвали известный отель и казино Trump Plaza экс-президента США Дональда Трампа. Право на снос 39-этажного небоскреба разыграли на специальном аукционе. Вырученные деньги потратят на развитие местного юношеского клуба. Видео взрыва появилось на YouTube-канале местного портала nj.com.
На YouTube появился трейлер сафай-боевика «Звездный грех» (Cosmic Sin) с Брюсом Уиллисом в главной роли.
Актер считает, что этот жанр исчерпал возможности для него.
Не смог сделать покупки и ушел домой.
Актриса приняла участие в показе нижнего белья от Рианны.