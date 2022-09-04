Брюс Уиллис

В США взорвали один из символов бизнес-империи Трампа

В Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси взорвали известный отель и казино Trump Plaza экс-президента США Дональда Трампа. Право на снос 39-этажного небоскреба разыграли на специальном аукционе. Вырученные деньги потратят на развитие местного юношеского клуба. Видео взрыва появилось на YouTube-канале местного портала nj.com.