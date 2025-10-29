Городовой / Город / Голос Брюса Уиллиса умолк навсегда: ушёл из жизни Андрей Гриневич
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Соседи сжалились над миллионером-алкашом! Как Невский украсился вывеской "Дом Мертенса" Город
За семью печатями Петербурга: пять секретов музеев, которые не расскажут в путеводителях Город
«Ласточки» вышли из моды: какие нежные и дерзкие прозвища петербуржцы дают своим машинам Город
Конечно, Вася: где прячется памятник человеку, давшему имя Васильевскому острову Город
Две новые улицы в Красносельском районе обзавелись именами: как их теперь называть? Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Продукты питания История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Голос Брюса Уиллиса умолк навсегда: ушёл из жизни Андрей Гриневич

Опубликовано: 29 октября 2025 19:27
Голос Брюса Уиллиса умолк навсегда: ушёл из жизни Андрей Гриневич
Голос Брюса Уиллиса умолк навсегда: ушёл из жизни Андрей Гриневич
Городовой ру

В возрасте 69 лет скончался актер дубляжа.

На 70-м году ушёл из жизни Андрей Гриневич, актёр, чьи работы в области дубляжа хорошо знакомы российским зрителям. О трагическом событии сообщила его дочь Елена, передает РЕН ТВ.

По её словам, в последнее время у Гриневича были серьёзные проблемы со здоровьем.

Из-за болезни он прекратил озвучивать фильмы, однако продолжал трудиться как режиссёр дубляжа и участвовал в создании новых проектов.

Многие узнают Гриневича по голосу Брюса Уиллиса во второй части «Крепкого орешка» и фильме «Осада». Его голос также звучал за Алека Болдуина в «Деловой женщине», Чарли Шина в «Горячих головах» и Шона Коннери в картине «Робин Гуд: Принц воров».

Артист также озвучивал Майкла Мэдсена («Город грехов», «Бладрейн»), Антонио Бандераса («Филадельфия»), Мэла Гибсона («Сила стихии», «Бандит»), а в российском кино он подарил голос Владимиру Шевелькову в приключенческом фильме «Гардемарины, вперёд!».

Ранее стало известно, что актёр Роман Попов, сыгравший одну из заметных ролей в сериале «Полицейский с Рублёвки», скончался из-за болезни.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью