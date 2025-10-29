Городовой / Город / Конечно, Вася: где прячется памятник человеку, давшему имя Васильевскому острову
Конечно, Вася: где прячется памятник человеку, давшему имя Васильевскому острову

Опубликовано: 29 октября 2025 19:45
Василий Корчмин
Городовой ру

История про то, как одно письмо Петра превратилось в название целого острова.

Легенды Петербурга часто рождаются из случайностей. Так, Васильевский остров, сегодня сердце города, когда-то был безымянным — болотистым клочком суши на финском Хирвисаари, "Лосином острове".

Но Пётр I, как водится, оставил и здесь свой след — и имя.

Говорят, во время Северной войны здесь стояла артиллерийская батарея под началом бомбардира Василия Корчмина. Пётр писал ему приказы, не утруждая себя адресами, просто помечая: "К Василью на остров".

Так переписка императора превратила военную точку на карте в топоним, переживший века.

Кто такой Василий Корчмин

Корчмин был не просто офицером. Ближайший сподвижник Петра, инженер, изобретатель, фейерверкер, создатель первых русских боевых ракет и даже огнемёта.

Он участвовал во всех значимых битвах, трижды был ранен, но неизменно возвращался в строй.

Пётр ценил его не только как военного, но и как мастера зрелищ — Корчмин устраивал грандиозные фейерверки в честь побед. После его представлений небо над Невой полыхало часами — целые "театры фейерверков", как их тогда называли.

От батареи к легенде

Сегодня о нём напоминает памятник во дворе дома № 34 на 7-й линии Васильевского острова. Собирательный образ, но с узнаваемыми чертами эпохи: решимость, ирония, немного упрямства.

Историки спорят, действительно ли остров назван в честь Корчмина — или легенда лишь украсила историю, как золото на старом знамени.

Письмо с пометкой "К Василью на остров" — не миф, оно действительно было. А Петербург умеет превращать такие мелочи в историю.

Елизавета Астахова
