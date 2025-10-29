Золотой детсад: в Красном Селе построят один из самых дорогих учреждений в Петербурге

В Красном Селе планируется строительство нового детского сада, разрешение на возведение которого выдал Госстройнадзор. Здание появится на Родниковой улице, его стоимость оценена в 809 миллионов рублей.

На данный момент ведутся подготовительные работы на территории будущего дошкольного учреждения, а основные строительные мероприятия запланированы на декабрь, сообщает «Деловой Петербург».

Учреждение займет площадь около 7,8 тысячи квадратных метров и будет четырёхэтажным, его максимальная высота почти 14 метров.

Среди помещений предусмотрены бассейн, залы для музыки и физкультуры, классы и групповые комнаты для детей от двух до семи лет, а также сенсорная комната для психологической разгрузки.

Для детей на прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки. По информации, обнародованной на прошлой неделе, в конкурсе на выполнение работ победило общество с ограниченной ответственностью «Террикон».

Контракт предусматривает, что все монтажные задачи должны быть выполнены до конца апреля 2027 года, а окончание всех обязательств по договору намечено на июнь следующего года.

Новый детский сад станет одной из самых крупных по стоимости строек среди аналогичных объектов в Петербурге в 2025 году. В этом же районе планируется возведение ещё одного дошкольного центра за 1 миллиард рублей, таким образом, после завершения всех работ в данном квартале будет функционировать три детских сада.

Компания «Террикон» реализует целый ряд проектов в сфере образовательной инфраструктуры — на сегодняшний день у организации заключено 31 соглашение на общую сумму 14 миллиардов рублей. В список последних крупных заказов компании входят:

Строительство школы в Приморском районе — 2,5 миллиарда рублей;

Детский сад в районе жилого комплекса «Новая Охта» — 908 миллионов рублей.

Недавно стало известно, что школа в комплексе «Курортный квартал» уже введена в эксплуатацию.