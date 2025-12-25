Любовь, золото и два брата: кто на самом деле построил особняк в Петербурге, достойный романа

Существуют архитектурные шедевры, чья история столь насыщена драмой и переплетением судеб, что она кажется выдумкой, достойной пера романиста. Особняк Кельха в Петербурге — именно такое здание.

Порой про него говорят: “круче, чем Эрмитаж”, хотя критики поправляют:

“Это никакой не дворец, а всего лишь особняк”.

Тем не менее, красота его интерьеров и невероятная биография первых владельцев — Александра и Варвары Кельх — завораживают до сих пор.

Любовь, статус и сибирское золото

История, достойная дамского романа, началась с союза наследницы богатого купеческого рода и обедневшего дворянина Николая Кельха.

Брак можно было назвать “по-расчету”: девушка получила дворянский статус, а супруг — солидное приданное в виде золотых приисков в Сибири.

Однако семейное счастье оказалось недолгим — спустя два года, в возрасте 33 лет, муж скончался от сердечного удара.

Влиятельные родственники решили сохранить активы, и на место ушедшего дворянина встал его младший брат Александр — с той же фамилией. Через год девушка вышла замуж во второй раз.

Именно в честь этого второго союза было решено построить самый шикарный особняк — здание, которое, по задумке, не должно было уступать дворцам Петербурга.

Архитектурный праздник, прерванный драмой

За дело взялись двое молодых архитекторов, которым был предоставлен неограниченный бюджет для воплощения их талантов в самых разных стилях.

Внутри особняка смешались мраморные лестницы и античные панно, блестящие танцевальные залы и готическая столовая, а также бильярдная в дубовых тонах. Всё было создано для вечерних вальсов и дневного детского смеха.

Увы, этой идиллической картинке не суждено было сбыться. Супруга, не оправившись от потери второго ребенка, покинула Россию в 35 лет, оставив мужу записку о том, что всю жизнь любила только его старшего брата. Из Парижа она так и не вернулась.

Пепел и возрождение

Судьба семьи развернулась трагически. Дочь Варвары от первого брака, вернувшись в Россию после революции, эмигрировала в Харбин.

Супруг же остался. Он продал роскошный особняк, потерял всё состояние, женился вторично и, работая при новой власти на рудниках, которыми когда-то управлял, попал в тюрьму как классовый враг и сгинул в лагерях.

Несмотря на личную катастрофу владельцев, творение зодчих украшает Петербург более 120 лет. Правой части дома не повезло — во время Блокады туда попал снаряд, и утраченный эркер пришлось восстанавливать при реставрации.

В 1917 году особняк был национализирован. В его стенах успела поработать первая в Европе школа экранного искусства, размещался райком партии, а позднее — офис ЮНЕСКО.

Сейчас здание принадлежит Санкт-Петербургскому университету и известно как Дом Юриста.

Московский след: некрополь и забытая любовь

Удивительную деталь, связывающую семью Кельх с Москвой, раскрывают архивные материалы.

“В Москве есть очень красивое и отличающееся богатыми памятниками Введенское кладбище… Среди многих великолепных памятников и склепов выделяется один совершенно уникальный”.

Этот “кружевной” склеп, созданный архитектором Л.Н. Кекушевым, оказался мавзолеем брата Николая — того самого первого мужа Варвары Кельх. Александр Кельх, не бросивший свою вторую тещу (мать Варвары), похоронил её рядом с братом.

Советы ценителей

Современные посетители отмечают сохранность здания, хотя и поправляют изначальные представления о его масштабе.

“Ну это все-таки не дворец, а особняк, причем, довольно компактный… конечно же, никакие дамы в кринолинах там не танцевали — на момент приобретения особняка Кельхом и его перестройки кринолины давно вышли из моды”.

"Побывать там на экскурсии, узнать и историю семьи, и насладиться внутренним убранством здания. А готическая столовая — это вообще космос".

Для тех, кто хочет насладиться интерьерами без многочасовых очередей, есть совет:

“лучше посетить концерт или какое-нибудь другое мероприятие — сотрудники перед началом все покажут и расскажут, а по цене заметно дешевле”.

