«Здесь снимали фильм "Интердевочка"»: почему исчез самый необычный рынок Петербурга

Санкт-Петербург продолжает терять важные элементы своего непарадного, повседневного облика.

Недавний крупный пожар, уничтоживший значительную часть Правобережного рынка, расположенного на углу Искровского проспекта и улицы Дыбенко, стал ударом по архитектурному наследию советского модернизма 1970-х — 1980-х годов.

Ольга Антипина, экскурсовод и автор проекта “Архитектура петербургского настроения”, комментирует порталу «Городовой» эту утрату.

“10 декабря крупный пожар уничтожил значительную часть здания Правобережного рынка — торгового комплекса на углу Искровского проспекта и улицы Дыбенко".

"Пострадал торговый зал, частично обрушилась кровля, та самая сложная металлическая конструкция, которая во многом и делала это здание архитектурно уникальным”, — констатирует Антипина, акцентируя внимание на потере ключевого элемента дизайна.

Городской идеал 1980-х: между фасадом и функцией

Правобережный рынок был не просто местом торговли — это была амбициозная попытка создать “современное торговое пространство нового типа — масштабное, открытое, «городское»”.

Возведенный в 1982 году по проекту архитекторов Юрия Земцова, Михаила Рабиновича и Дмитрия Шора, комплекс занимал общую площадь более 6 тысяч квадратных метров.

Примечательной деталью эпохи стало наличие даже гостиницы для колхозников — признак централизованной системы снабжения.

Здание обладало сложным двойственным обликом.

"Здание окружала кирпичная аркада, отсылающая к гостиным дворам Петербурга. Но за этой «исторической» оболочкой скрывался чистый модернизм. В основе здания металлические конструкции, со сложной металлической кровлей".

Внешние стены служили лишь декорацией, за которой располагалась техническая галерея.

Цена утопической эстетики

Парадоксально, но за эффектными кирпичными стенами таились серьезные функциональные недостатки. Как вспоминает Ольга Антипина:

“За эффектными кирпичными стенами долгое время не было ни нормальной канализации, ни отопления. Планировка складов оказалась неудачной”.

Это несоответствие между смелым архитектурным замыслом и инженерной реализацией привело к тому, что к концу 1990-х годов рынок пришел в упадок. Спасением стала реконструкция 1999–2001 годов, которая дала комплексу “вторую жизнь”.

Жизнь на перекрестке эпох

Рынок пережил смену эпох.

"В конце 80-х он стал декорацией для кино — здесь снимали фильм «Интердевочка», и по его рядам ходила героиня Таня".

В 90-е годы здание обрело “сомнительную криминальную славу”. Однако со временем оно снова трансформировалось в живое районное место, с постоянными продавцами, устоявшимися привычками и неповторимой атмосферой.

Жители района хранят теплые воспоминания о нем:

“Мы же еще на холодец не успели купить!”

“Жаль, селедку не успела купить!”

“Покупала там хлеб и молочку…”.

Особенно ценным было то, что можно было достать продукты напрямую:

“А соления, как раньше доставали прямо из бочек, при тебе. Смотришь на это и погружаешься в детство”.

Некоторые отмечают и его эволюцию:

“Всем известный криминальный рынок выглядел очень даже ни чего по сравнению с тем, что было 30 лет назад”.

Память о непарадном Петербурге

Утрата Правобережного рынка символична.

“Советский модернизм — это не только бетонные громады”, — подчеркивает Ольга Антипина.

“Это ещё и попытка создать новую городскую среду, даже если она была несовершенной”.

Правобережный рынок был неотъемлемой частью “повседневного Петербурга не парадного, не туристического, но настоящего”.

Теперь это здание, которое даже не успели официально признать памятником, осталось лишь в воспоминаниях, кадрах кинохроники и личных историях.

“Берегите город”, — таков негласный итог этой трагической потери.

