День памяти Петра Великого: в Петербуге почтили память императора

8 февраля отмечается День памяти Петра I — в этот день в 1725 году скончался император, который на века определил развитие России. Об этой дате напомнили в петербургской администрации.

При Петре I возник Военно-морской флот, промышленность, регулярная армия, Академия наук, первый университет, а также современная система госуправления и административного деления.

«Главное детище Петра — Санкт-Петербург, морская твердыня, крупнейший экономический и научный центр России. Наш город стал главным памятником царю-реформатору, его идеям и таланту», — отметил губернатор Александр Беглов.

По словам Беглова, Петербург сегодня — главный центр высокотехнологичной промышленности, науки, образования и культуры, где на верфях создают новейшие суда, а также реализуются общенациональные мегапроекты.