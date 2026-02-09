Больше не тащим чемоданы: вот как опытные туристы берут все и не платят за багаж

Все больше путешественников отказываются от громоздких чемоданов, выбирая компактные рюкзаки и сумки. Причина проста: умелая упаковка позволяет взять с собой максимум вещей, не превышая лимиты авиакомпаний. Есть несколько ключевых приемов, которые помогут оптимизировать багаж.
Почему рюкзак лучше чемодана
Разница в весе — решающий фактор. Пустой чемодан «тянет» в среднем на 3 кг, тогда как легкий рюкзак или спортивная сумка — всего на 1,5 кг. Эти сэкономленные 1,5 кг можно использовать для дополнительных вещей: например, взять еще одну пару обуви или комплект одежды.
Особой популярностью пользуются рюкзаки‑трансформеры с отделением для ноутбука (выглядят аккуратно и часто проходят как личная вещь). Также объемные шопперы и тоуты, которые удобно нести в руках.
Минимализм в гардеробе: принцип «только необходимое»
Основа успешной упаковки — универсальность и лаконичность. Следуйте простым правилам:
-
берите только вещи, которые сочетаются между собой по цвету и стилю;
-
не кладите в сумку одежду, которую не носили последние несколько месяцев;
-
замените один тяжелый свитер на несколько тонких — их можно комбинировать, создавая разные образы.
С обувью тоже стоит быть избирательным. В теплые страны лучше лететь в легкой обуви, которая уже на ногах (босоножки, кеды), а зимой выбирайте максимально легкие, но теплые модели.
Хитрости упаковки: максимум места, минимум складок
Чтобы уместить больше вещей, опытные путешественники используют проверенные методы:
-
скручивание в рулоны. Одежда, свернутая в плотные валики, занимает меньше места и меньше мнется.
-
тканевые органайзеры и упаковочные кубики. Они помогают структурировать содержимое и задействовать каждый сантиметр пространства.
-
вакуумные пакеты с ручным насосом. Идеальны для объемных, но легких вещей (пуховик, толстовка, плед). После откачивания воздуха они уменьшаются в объеме вдвое.
Используем «скрытые резервы»
Есть и другие способы сэкономить место в сумке:
-
надевайте самое тяжелое. Зимнюю куртку, плотные ботинки или объемный кардиган лучше надеть на себя в самолете — так они не займут место в ручной клади.
-
задействуйте карманы. Внешние карманы куртки или рюкзака подойдут для тяжелых мелочей: пауэрбанка, книги или других компактных, но увесистых предметов.
Главный принцип
Секрет успешной упаковки не в размере сумки, а в умении сократить вес каждой вещи, рационально использовать каждый сантиметр пространства и продумывать комбинации одежды заранее.
Следуя этим правилам, вы сможете путешествовать комфортно, не перегружая себя лишними килограммами, передает "Про Город Нижний Новгород".
Ранее портал "Городовой" сообщал о российских мегаполисах с мрачной атмосферой.