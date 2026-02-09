Больше не тащим чемоданы: вот как опытные туристы берут все и не платят за багаж

Все больше путешественников отказываются от громоздких чемоданов, выбирая компактные рюкзаки и сумки. Причина проста: умелая упаковка позволяет взять с собой максимум вещей, не превышая лимиты авиакомпаний. Есть несколько ключевых приемов, которые помогут оптимизировать багаж.

Почему рюкзак лучше чемодана

Разница в весе — решающий фактор. Пустой чемодан «тянет» в среднем на 3 кг, тогда как легкий рюкзак или спортивная сумка — всего на 1,5 кг. Эти сэкономленные 1,5 кг можно использовать для дополнительных вещей: например, взять еще одну пару обуви или комплект одежды.

Особой популярностью пользуются рюкзаки‑трансформеры с отделением для ноутбука (выглядят аккуратно и часто проходят как личная вещь). Также объемные шопперы и тоуты, которые удобно нести в руках.

Минимализм в гардеробе: принцип «только необходимое»

Основа успешной упаковки — универсальность и лаконичность. Следуйте простым правилам:

берите только вещи, которые сочетаются между собой по цвету и стилю;

не кладите в сумку одежду, которую не носили последние несколько месяцев;

замените один тяжелый свитер на несколько тонких — их можно комбинировать, создавая разные образы.

С обувью тоже стоит быть избирательным. В теплые страны лучше лететь в легкой обуви, которая уже на ногах (босоножки, кеды), а зимой выбирайте максимально легкие, но теплые модели.

Хитрости упаковки: максимум места, минимум складок

Чтобы уместить больше вещей, опытные путешественники используют проверенные методы:

скручивание в рулоны. Одежда, свернутая в плотные валики, занимает меньше места и меньше мнется.

тканевые органайзеры и упаковочные кубики. Они помогают структурировать содержимое и задействовать каждый сантиметр пространства.

вакуумные пакеты с ручным насосом. Идеальны для объемных, но легких вещей (пуховик, толстовка, плед). После откачивания воздуха они уменьшаются в объеме вдвое.

Используем «скрытые резервы»

Есть и другие способы сэкономить место в сумке:

надевайте самое тяжелое. Зимнюю куртку, плотные ботинки или объемный кардиган лучше надеть на себя в самолете — так они не займут место в ручной клади.

задействуйте карманы. Внешние карманы куртки или рюкзака подойдут для тяжелых мелочей: пауэрбанка, книги или других компактных, но увесистых предметов.

Главный принцип

Секрет успешной упаковки не в размере сумки, а в умении сократить вес каждой вещи, рационально использовать каждый сантиметр пространства и продумывать комбинации одежды заранее.

Следуя этим правилам, вы сможете путешествовать комфортно, не перегружая себя лишними килограммами, передает "Про Город Нижний Новгород".

