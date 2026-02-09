100 мл под корень – и рассада перцев попрет словно на таймлапсе: 1 копеечный ингредиент для мегаполезной подкормки

Оказывается, всего лишь 2-3 банановых кожуры обеспечат сверхполезный настой для вашей рассады. В таком составе есть азот, фосфор, калий и магний – макроэлементы, без которых рассада будет слабой и чахлой. Рецептом поделились эксперты Телеграм-канала «Мадам де Сад».

Способ приготовления

Вам потребуются кожура от 2-3 бананов и теплая отстоянная вода.

Нарежьте кожуру на небольшие кусочки. Возьмите банку 0,5 л и на 2/3 заполните ее кусочками банановой кожуры. Долейте воды до верха, закройте банку крышкой и поместите ее в микроволновку на 5 минут, включив среднюю мощность нагрева (от 400 до 600 Вт).

Благодаря нагреву все полезные вещества из клеток кожуры будут извлечены, а патогены – уничтожены.

Охладите настой, процедите его через марлю, отжимая жидкость из кожуры. Разбавлять настой не нужно.

Как применять

Полейте рассаду чистой водой, а затем влейте до 100 мл настоя (этого хватит на горшок объемом 0,5 л) под корень.

Настой из банановой кожуры необходимо использовать для рассады перцев во время роста. За 2 недели до запланированной высадки в грунт подкормка растений прекращается.

Как утверждают эксперты, благодаря такой подкормке приживаемость сеянцев составит 90%.

Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт хлебного настоя для рассады.