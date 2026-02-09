Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Великого Новгорода?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Великого Новгорода составляет около 190 километров по прямой, а по автодорогам — примерно 190–200 километров. Это расстояние можно преодолеть разными видами транспорта, каждый из которых имеет свои особенности.

По какой дороге ехать на автомобиле?

От Санкт-Петербурга до Великого Новгорода есть два основных маршрута:

По платной трассе М-11 «Нева». Дорога современная, с хорошим покрытием, без населённых пунктов и светофоров. Время в пути — около 2 часов.

По бесплатной трассе М-10. Маршрут проходит через населённые пункты, например Чудово и Малую Вишеру. Время в пути — около 3–3,5 часов. Трасса менее скоростная, но позволяет сделать остановки и насладиться пейзажами.

Совет: заправляйтесь заранее — на М-11 АЗС встречаются реже, а в выходные там могут быть очереди.

Есть ли поезда от Питера до Великого Новгорода?

Самый быстрый вариант — скоростной электропоезд «Ласточка». Он отправляется с Московского вокзала в Санкт-Петербурге и прибывает на железнодорожный вокзал Великого Новгорода. Время в пути — примерно 2 часа 50 минут — 3 часа 10 минут, в зависимости от расписания и остановок.

Также ходят обычные электрички и поезда дальнего следования, но они идут дольше (около 4 часов) и реже курсируют.

Как доехать от Питера до Великого Новгорода на автобусе?

Автобусы отправляются с автовокзала на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге и прибывают на автовокзал Великого Новгорода. Время в пути — примерно 2 часа 30 минут — 3 часа 30 минут, но оно может увеличиться из-за пробок или остановок в пути. Рейсы ходят ежедневно с раннего утра до позднего вечера.

