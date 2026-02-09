Два компонента - и унитаз чище, чем до покупки: никакой едкой химии, "драить" часами не придется

Унитаз загрязняется с молниеносной скоростью, поэтому его приходится постоянно чистить. Особую проблему представляет неприятный запах и известковый налет. Частое использование хлорки и другой химии способно навредить здоровью. Именно поэтому важно найти безопасное средство для чистки унитаза.

Домохозяйка Марина Жукова рассказала, как сделать санузел вновь чистым и сияющим. Дорогих средств не потребуется, поэтому лайфхак пригодится даже самым экономным хозяйкам. Достаточно воспользоваться двумя компонентами:

шампунь – 1 упаковка;

лимонная кислота – 2 пакетика.

Лучше использовать самый дешевый шампунь, что позволит заметно сэкономить. Лимонная кислота также отличается низкой стоимостью. Добавляем в шампунь два пакетика кислоты, хорошо перемешиваем.

Использование средства

Наносим состав на стенки унитаза, оставляем на 20-30 минут для действия. Далее начинаем чистить санузел с помощью ершика. Лучше всего подойдет силиконовая щетка, но можно воспользоваться и обычной. После чистки остается только смыть воду и убедиться, что загрязнений не осталось.

Эффективность средства

Лимонная кислота отлично справляется с известковыми отложениями, уничтожает бактерии, которые являлись источником неприятного запаха. Шампунь дает много пены, приятный аромат, а также делает поверхность санузла сияющей. Эффекта от средства хватает примерно на 3-4 недели. После этого процедуру можно повторить.

Чистящий состав из лимонной кислоты и шампуня также прекрасно подойдет для ванн из чугуна, стали и раковин. Для удаления известкового налета используем обычную губку для посуды.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как почистить унитаз с помощью стирального порошка и белизны.