Петербургские рестораны сократили заказы, но подняли цены и выручку

Опубликовано: 9 февраля 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В январе количество заказов в ресторанах Санкт-Петербурга уменьшилось на 8% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил Михаил Васильев, руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies, ссылаясь на публикацию в «ДП».

Несмотря на падение спроса, средний чек вырос на 15%, что позволило выручке заведений увеличиться на 11%.

Эксперт подчеркивает: такая тенденция говорит о снижении частоты визитов, хотя денежный спрос сохраняется. Основной фактор роста оборота — повышение цен, а не привлечение новых клиентов.

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», средний чек в кафе и ресторанах Петербурга достиг 2040 рублей (+4% к прошлому году), а число транзакций сократилось на 7%.

В разных сегментах динамика разнится: в ресторанах и барах чек — 4050 рублей, но покупок стало на 12% меньше; в столовых — 790 рублей при падении заказов на 8%; в фастфуде — 588 рублей с снижением визитов на 5%.

Рост чека в основном вызван инфляцией издержек, лишь отчасти компенсируя спрос. Рынок приспосабливается к доходам жителей: люди реже ходят в заведения, выбирают их тщательнее и предпочитают бюджетные варианты.

Автор:
Юлия Аликова
Город
